Тисячі робітників гинуть на будівництві футуристичного мегаполіса The Line у Саудівській Аравії

Інсайдери повідомляють, що з 2016 року загинули щонайменше 21 тисяча осіб, які працювали практично без вихідних.

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Згідно з новим розслідуванням, щороку на будівництві футуристичного горизонтального хмарочоса "Лінія" (The Line) в Саудівській Аравії гинуть тисячі робітників через жахливі умови праці та порушення прав людини. Про це пише Daily Mail.

Побудова горизонтального хмарочоса The Line

Правитель королівства, наслідний принц Мухаммед бін Салман, витрачає трильйони на перетворення своєї країни та її міжнародного іміджу, водночас диверсифікуючи економіку, відходячи від нафти як основного джерела багатства в межах своєї ініціативи "Бачення 2030".

Одним із наріжних каменів амбітного проєкту наслідного принца є The Line — неймовірний мегаполіс без автомобілів, що, як планується, простягнеться на понад 160 км пустелею.

Керівники проєкту стверджують, що The Line "змінить наш спосіб життя", послуживши прикладом стійкого та інклюзивного міста майбутнього.

Однак оприлюднені цього тижня дані свідчать про те, що щонайменше 21 000 робітників-мігрантів загинули, працюючи над масштабним проєктом.

Горизонтальний хмарочос "Лінія" в Саудівській Аравії Фото: Instagram Discover Neom

Королівство Саудівська Аравія для будівництва здебільшого покладається на трудових мігрантів, які прямують у регіон у пошуках кращого життя, але найчастіше змушені працювати в жахливих умовах за дуже маленьку плату.

Багато хто стверджує, що після прибуття у них вилучають паспорти, і тому вони не можуть виїхати. Законодавство Саудівської Аравії передбачає, що працівники не повинні працювати понад 60 годин на тиждень.

Однак робітник, який протягом двох років допомагав будувати тунель для високошвидкісної залізниці, розповів репортерові ITV, що він регулярно працює до 16 годин на день.

Будівництво горизонтального хмарочоса The Line Фото: Instagram Discover Neom

Саудівський закон також говорить, що працівники повинні мати один вихідний на тиждень. Але працівник заявив, що "нормально" працювати 14 днів без вихідних.

Інші робітники розповіли журналісту ITV, що їм доводиться працювати до 84 годин на тиждень — набагато більше за встановлений законом максимум.

Один із робітників, який побажав залишитися анонімним, сказав: "Нас змушують працювати дуже багато. Часу на відпочинок мало. Ми втомлюємося. Саудівська Аравія не дуже піклується про громадян з інших країн. До нас ставляться як до жебраків". Його свідчення підтверджуються свідченнями п'яти інших робітників.

Влада Саудівської Аравії ретельно регулює висвітлення проєкту The Line у ЗМІ, тож новини про те, що там масово гинуть робітники, з'являються вкрай рідко.

Лінія є частиною масштабнішого проєкту під назвою NEOM, який також включає гірськолижний курорт, велику промислову зону і розкішний острів для туризму, головою ради директорів якого є Мухаммед бін Салман.

Горизонтальний хмарочос "Лінія" в Саудівській Аравії Фото: Instagram Discover Neom

Сам NEOM — це лише один із понад дюжини мегапроєктів, що входять до "Бачення наслідного принца 2030". До них належать кілька нових міст у пустелі, з'єднаних сучасною транспортною системою, п'ять нових аеропортів і найвищий хмарочос у світі.

Шофер, який працює на проєкті, сказав: "Водіям доводиться працювати без зупинок. Ми їздимо туди-сюди по чотири години і нам за це не платять. Ми недостатньо відпочиваємо. Через постійну роботу і поїздки нам ледь вдається поспати чотири години. Ця нестача сну стала причиною багатьох нещасних випадків. Їх було багато. Тільки минулого місяця було чотири або п'ять випадків".

Крім інтерв'ю з робітниками, розслідування наводить історію одного з таких робітників, чоловіка з Непалу на ім'я Раджу Бішвакарма, який помер у Джидді після того, як його сім'я і колеги заявили, що його саудівський роботодавець відмовив йому в належній медичній допомозі.

Смерть Раджу викликала бурхливий протест проти "недбалості" компанії з боку його колег. Протест був зафіксований на камеру, але такі кадри рідкісні, тому що подібні мітинги в Саудівській Аравії незаконні.

Влада Саудівської Аравії заявила, що причиною смерті Бішвакарми стала "зупинка серця і дихання з невідомої причини".

Нові дані Управління з працевлаштування непальців свідчать про те, що третина з 2000 випадків смерті непальських робітників у Саудівській Аравії за останні вісім років, очевидно, залишилися незрозумілими.

Група робітників також скаржилася журналістам, що вони не отримували зарплату майже 10 місяців і вони виживають за кошт пожертвувань продовольства. Понад 100 робітників живуть у робочому таборі без електрики і води більшу частину часу. Компанія, на яку вони працюють, має понад дюжину державних контрактів.

"У компанії є наші паспорти, і вони просто не віддають їх назад. Тому роботи немає, і вони не віддають нам наші гроші. Ми почуваємося в пастці, як раби", — сказав один із робітників. Вони розповіли, що їхніх колег не відпустили навіть, коли один хотів потрапити на весілля сина, а інший — на похорон батька.

Будівництво горизонтального хмарочоса The Line Фото: Instagram Discover Neom

Робітники говорять тільки анонімно — і на те є вагома причина. Один із них пояснив репортерові, що його посадили до в'язниці після того, як він поскаржився на подібне поводження в соціальних мережах.

Нагадаємо, горизонтальний хмарочос The Line, який може вмістити до дев'яти мільйонів людей, планують закінчити до 2030 року.