Будівництво століття. У Саудівській Аравії почали будівництво грандіозного вертикального хмарочоса "Лінія"

Вартість проєкту 440 мільярдів фунтів стерлінгів, закінчити його планують у 2030 році.

Related video

Розпочалися роботи над мегаполісом у Саудівській Аравії завдовжки 120 км. На кадрах The Line: Drone видно, як екскаватори копають фундамент для проєкту вартістю 440 мільярдів фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Кліп був випущений Ot Sky, компанією, що займається аерофотозйомкою, і показує землекопів на полігоні у Саудівській Аравії.

[ + – ] У Саудівській Аравії вже почали копати яму для фундаменту

Ділянка має довжину 120 км і будується у межах розвитку Неома (Neom), великого пустельного комплексу.

У Неомі також буде штучний гірськолижний курорт та восьмикутне портове місто, а також ліфти та роботи.

Проєкт був запущений спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом і стане частиною великого пустельного комплексу Неому, в якому також обіцяють побудувати штучний гірськолижний курорт, восьмикутне портове місто на воді, ліфти, роботів і штучний інтелект, який обслуговуватиме новий грандіозний комплекс. Також у вертикальному хмарочосі "Лінія" буде порт для океанських лайнерів.

[ + – ] Місто на воді також у проєкті Фото: Instagram Discover Neom

Під усім містом у пустелі планується створити підземну транспортну систему.

Мегаполіс, який може вмістити до дев'яти мільйонів людей, анонсували раніше цього року. Критиків не переконала масштабна презентація і вони сумнівалися, що будівництво взагалі розпочнеться, але робітники вже працюють над фундаментом.

Завершити масштабний проєкт планують до 2030 року.

Виконавчий директор Neom з міського планування Тарек Каддумі розповів, що The Line має намір "революційно змінити наш нинішній спосіб життя".

Плани дизайну вертикального дзеркального хмарочоса демонструють, що в ньому протікатиме штучна річка, а стіни будуть прикрашені вертикальними садами та парками. Електрику отримуватимуть від поновлюваних джерел енергії.

[ + – ] "Лінія" перетинатиме гори та пустелі Фото: Instagram Discover Neom [ + – ] У "Лінії" поміститься навіть стадіон Фото: Instagram Discover Neom

Ібн Салман сказав, що хоче, щоб у його країні був будівельний проєкт настільки ж культовий та вічний, як і єгипетські піраміди.

"Лінія — це проєкт, що є цивілізаційною революцією, яка ставить людину на перше місце", — сказав він.

Але "Лінія", яка складатиметься з двох будівель заввишки майже півкілометра, що проходитимуть паралельно один одному через 120 кілометрів пустелі, гір і узбережжя.

Фото: Instagram Discover Neom Фото: Instagram Discover Neom Фото: Instagram Discover Neom Фото: Instagram Discover Neom Фото: Instagram Discover Neom Фото: Instagram Discover Neom

Салман також сподівається, що проєкт Неом загалом створить тисячі нових робочих місць і дозволить країні, багатій на нафту, припинити залежати від ресурсів для отримання багатства.

Однак іноземних інвестицій у Неом не передбачається, оскільки багато західних країн продовжують бойкотувати країну через порушення прав людини. Салмана звинувачують у замовленні вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році, але спадковий принц заперечує свою причетність.

Критикують проєкт і фахівці з екологічного планування. Вони вважають, що сам розмір та довжина "Дзеркальної лінії" порушать маршрути перелітних птахів.