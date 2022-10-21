Будівництво століття. У Саудівській Аравії почали будівництво грандіозного вертикального хмарочоса "Лінія"
Вартість проєкту 440 мільярдів фунтів стерлінгів, закінчити його планують у 2030 році.
Розпочалися роботи над мегаполісом у Саудівській Аравії завдовжки 120 км. На кадрах The Line: Drone видно, як екскаватори копають фундамент для проєкту вартістю 440 мільярдів фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.
Кліп був випущений Ot Sky, компанією, що займається аерофотозйомкою, і показує землекопів на полігоні у Саудівській Аравії.
Ділянка має довжину 120 км і будується у межах розвитку Неома (Neom), великого пустельного комплексу.
У Неомі також буде штучний гірськолижний курорт та восьмикутне портове місто, а також ліфти та роботи.
Проєкт був запущений спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом і стане частиною великого пустельного комплексу Неому, в якому також обіцяють побудувати штучний гірськолижний курорт, восьмикутне портове місто на воді, ліфти, роботів і штучний інтелект, який обслуговуватиме новий грандіозний комплекс. Також у вертикальному хмарочосі "Лінія" буде порт для океанських лайнерів.
Під усім містом у пустелі планується створити підземну транспортну систему.
Мегаполіс, який може вмістити до дев'яти мільйонів людей, анонсували раніше цього року. Критиків не переконала масштабна презентація і вони сумнівалися, що будівництво взагалі розпочнеться, але робітники вже працюють над фундаментом.
Завершити масштабний проєкт планують до 2030 року.
Виконавчий директор Neom з міського планування Тарек Каддумі розповів, що The Line має намір "революційно змінити наш нинішній спосіб життя".
Плани дизайну вертикального дзеркального хмарочоса демонструють, що в ньому протікатиме штучна річка, а стіни будуть прикрашені вертикальними садами та парками. Електрику отримуватимуть від поновлюваних джерел енергії.
Ібн Салман сказав, що хоче, щоб у його країні був будівельний проєкт настільки ж культовий та вічний, як і єгипетські піраміди.
"Лінія — це проєкт, що є цивілізаційною революцією, яка ставить людину на перше місце", — сказав він.
Але "Лінія", яка складатиметься з двох будівель заввишки майже півкілометра, що проходитимуть паралельно один одному через 120 кілометрів пустелі, гір і узбережжя.
Салман також сподівається, що проєкт Неом загалом створить тисячі нових робочих місць і дозволить країні, багатій на нафту, припинити залежати від ресурсів для отримання багатства.
Однак іноземних інвестицій у Неом не передбачається, оскільки багато західних країн продовжують бойкотувати країну через порушення прав людини. Салмана звинувачують у замовленні вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році, але спадковий принц заперечує свою причетність.
Критикують проєкт і фахівці з екологічного планування. Вони вважають, що сам розмір та довжина "Дзеркальної лінії" порушать маршрути перелітних птахів.