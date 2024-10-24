Тысячи рабочих погибают на строительстве футуристического мегаполиса The Line в Саудовской Аравии

Инсайдеры сообщают, что с 2016 года погибли не менее 21 тысячи человек, которые работали практически без выходных.

Related video

Согласно новому расследованию, каждый год на строительстве футуристического горизонтального небоскреба "Линия" (The Line) в Саудовской Аравии погибают тысячи рабочих из-за ужасающих условий труда и нарушений прав человека. Об этом пишет Daily Mail.

Постройка горизонтального небоскреба The Line

Правитель королевства, наследный принц Мухаммед бин Салман, тратит триллионы на преобразование своей страны и ее международного имиджа, одновременно диверсифицируя экономику, отходя от нефти как основного источника богатства в рамках своей инициативы "Видение 2030".

Одним из краеугольных камней амбициозного проекта наследного принца является The Line — невероятный мегаполис без автомобилей, который, как планируется, протянется более чем на 160 км по пустыне.

Руководители проекта утверждают, что The Line "преобразит наш образ жизни", послужив примером устойчивого и инклюзивного города будущего.

Однако обнародованные на этой неделе данные свидетельствуют о том, что по меньшей мере 21 000 рабочих-мигрантов погибли, работая над масштабным проектом.

Горизонтальный небоскреб "Линия" в Саудовской Аравии Фото: Instagram Discover Neom

Королевство Саудовское Аравия для строительства в основном полагается на трудовых мигрантов, которые направляются в регион в поисках лучшей жизни, но зачастую вынуждены работать в ужасных условиях за очень маленькую плату.

Многие утверждают, что по прибытии у них изымают паспорта, и поэтому они не могут уехать. Законодательство Саудовской Аравии предусматривает, что работники не должны работать более 60 часов в неделю.

Однако рабочий, который на протяжении двух лет помогал строить туннель для высокоскоростной железной дороги, рассказал репортеру ITV, что он регулярно работает до 16 часов в день.

Строительство горизонтального небоскреба The Line Фото: Instagram Discover Neom

Саудовский закон также гласит, что работники должны иметь один выходной в неделю. Но работник заявил, что "нормально" работать 14 дней без выходных.

Другие рабочие рассказали журналисту ITV, что им приходится работать до 84 часов в неделю — намного больше установленного законом максимума.

Один из рабочих, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Нас заставляют работать очень много. Времени на отдых мало. Мы устаем. Саудовская Аравия не очень заботится о гражданах из других стран. К нам относятся как к нищим". Его показания подтверждаются свидетельствами пяти других рабочих.

Власти Саудовской Аравии тщательно регулируют освещение проекта The Line в СМИ, так что новости о том, что там массово погибают рабочие, появляются крайне редко.

Линия является частью более масштабного проекта под названием NEOM, который также включает горнолыжный курорт, обширную промышленную зону и роскошный остров для туризма, председателем совета директоров которого является Мухаммед бин Салман.

Горизонтальный небоскреб "Линия" в Саудовской Аравии Фото: Instagram Discover Neom

Сам NEOM — это лишь один из более чем дюжины мегапроектов, входящих в "Видение наследного принца 2030". К ним относятся несколько новых городов в пустыне, соединенных современной транспортной системой, пять новых аэропортов и самый высокий небоскреб в мире.

Шофер, работающий на проекте, сказал: "Водителям приходится работать без остановок. Мы ездим туда-сюда по четыре часа и нам за это не платят. Мы недостаточно отдыхаем. Из-за постоянной работы и поездок нам едва удается поспать четыре часа. Этот недостаток сна стал причиной многих несчастных случаев. Их было много. Только в прошлом месяце было четыре или пять случаев".

Помимо интервью с рабочими, расследование приводит историю одного из таких рабочих, мужчины из Непала по имени Раджу Бишвакарма, который умер в Джидде после того, как его семья и коллеги заявили, что его саудовский работодатель отказал ему в надлежащей медицинской помощи.

Смерть Раджу вызвала бурный протест против "небрежности" компании со стороны его коллег. Протест был запечатлен на камеру, но такие кадры редки, потому что подобные митинги в Саудовской Аравии незаконны.

Власти Саудовской Аравии заявили, что причиной смерти Бишвакармы стала "остановка сердца и дыхания по неизвестной причине".

Новые данные Управления по трудоустройству непальцев свидетельствуют о том, что треть из 2000 случаев смерти непальских рабочих в Саудовской Аравии за последние восемь лет, по-видимому, остались необъяснимыми.

Группа рабочих также жаловалась журналистам, что они не получали зарплату около 10 месяцев и они выживают за счет пожертвований продовольствия. Более 100 рабочих живут в рабочем лагере без электричества и воды большую часть времени. Компания, на которую они работают, имеет более дюжины государственных контрактов.

"У компании есть наши паспорта, и они просто не отдают их обратно. Поэтому работы нет, и они не отдают нам наши деньги. Мы чувствуем себя в ловушке, как рабы", — сказал один из рабочих. Они рассказали, что их коллег не отпустили даже когда один хотел попасть на свадьбу сына, а другой – на похороны отца.

Строительство горизонтального небоскреба The Line Фото: Instagram Discover Neom

Рабочие говорят только анонимно – и на то есть веская причина. Один из них объяснил репортеру, что его посадили в тюрьму после того, как он пожаловался на подобное обращение в социальных сетях.

Напомним, горизонтальный небоскреб The Line, который может вместить до девяти миллионов человек, планируют закончить к 2030 году.