"Аномальні явища": в США супутники Starlink все частіше сприймають як загадкові НЛО

За словами журналістів, з часом повідомлень про НЛО ставатиме тільки більше.

Супутники Starlink, які після запуску часто рухаються послідовними орбітами, видно з Землі, через що їх все частіше сприймають за НЛО та повідомляють про загадкові літальні апарати у відповідні служби США. Про це пише "24 канал".

Супутники SpaceX Starlink компанії Ілона Маска часто можна побачити на нічному небі, адже їх запускають регулярно. Проте у нещодавній доповіді Управління Пентагону з дослідження аномальних явищ (AARO) висвітлено кілька випадків, коли супутники Starlink були помилково ідентифіковані як НЛО.

Один з прикладів стосується комерційного пілота, який повідомив, що бачив у небі білі миготливі вогні. Розслідування AARO пов'язало це спостереження із запуском ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з мису Канаверал раніше того ж вечора.

За словами директора AARO Джона Колоскі, супутники Starlink після запуску спочатку тісно скупчуються і сильно відбивають сонячне світло, що робить їх помітними. Коли вони піднімаються на вищі орбіти, їхня видимість зменшується.

Супутники Starlink на небі Фото: З відкритих джерел

"Ми знайшли кореляції в часі, напрямку і розташуванні, підтвердивши, що спостереження були за супутниками Starlink", — зазначив Колоскі.

Журналісти також підкреслили, що повідомлень про НЛО з часом ставатиме все більше.

"Оскільки сузір'я Starlink продовжує розширюватися, воно, ймовірно, відіграватиме ще більшу роль у глобальних телекомунікаціях, ненавмисно підживлюючи повідомлення про аномальні явища", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що AARO та подібні агентства працюють над тим, щоб забезпечити чітке інформування про такі події, зменшити кількість помилкових ідентифікацій і дозволити ресурсам зосередитися на справді незрозумілих випадках.

Нагадаємо, 15 листопада Управління Пентагону з вивчення НЛО повідомило, що отримало понад 700 повідомлень про можливу появу невпізнаних об'єктів.