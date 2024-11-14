Інтернет Starlink можна носити із собою: SpaceX створила рюкзак з антеною вартістю $199

Рюкзак коштує дешевше, ніж місткіший дорожній кейс Starlink, який SpaceX продавала для попередньої супутникової антени.

SpaceX тепер продає рюкзак за 199 доларів, щоб допомогти вам виконати роботу. Компанія оновила магазин Starlink новим обладнанням, яке призначене для перенесення антени. Про це пише PCMag.

У рюкзаку можна носити стандартну антену Starlink V4, модель, яка почала впроваджуватися близько року тому. "Стандартний рюкзак розроблений так, щоби вмістити всі компоненти, необхідні для використання вашого стандартного комплекту Starlink у дорозі, включно з маршрутизатором Gen 3, блоком живлення, наданим стандартним кабелем Starlink завдовжки 5 м і ноутбуком із діагоналлю екрана до 16 дюймів", — пише компанія в описі продукту.

Рюкзак здається досить тонким і витонченим, особливо порівняно з першою офіційною Starlink від SpaceX дорожньою валізою, яка була громіздкою, але досить місткою, щоб вмістити антену Starlink другого покоління.

Навпаки, новий рюкзак має доволі тонкий і плоский вигляд, і в цьому є сенс, оскільки антена V4 має товщину всього 1,5 дюйма і її можна легко покласти поруч із ноутбуком.

SpaceX стверджує, що міцна зовнішня оболонка рюкзака захистить ваше обладнання Starlink від негоди. Очікується, що постачання почнеться через два-три тижні.

План роумінгу, що дає змогу використовувати супутниковий інтернет на ходу, а не за однією адресою проживання. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче використовувати Starlink у дорозі або під час кемпінгу.

Ціна в $199 може відлякати, але рюкзак трохи дешевший, ніж дорожній кейс для старої антени Starlink. Спочатку він коштував $250, перш ніж SpaceX знизила ціну до $175. Щоб зробити Starlink ще більш портативним, цього літа SpaceX також почала продавати міні-версію, яка за розміром приблизно дорівнює ноутбуку і може поміститися в будь-який звичайний рюкзак.

Як уже писав Фокус, у рамках підготовки до місячної місії компанія SpaceX проведе випробування, під час якого один космічний корабель Starship заправить паливом інший на орбіті.