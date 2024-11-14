Интернет Starlink можно носить с собой: SpaceX создала рюкзак с антенной стоимостью $199

Рюкзак стоит дешевле, чем более вместительный дорожный кейс Starlink, который SpaceX продавала для предыдущей спутниковой антенны.

SpaceX теперь продам рюкзак за 199 долларов, чтобы помочь вам выполнить работу. Компания обновила магазин Starlink новым оборудованием, которое предназначено для переноски антенны. Об этом пишет PCMag.

В рюкзаке можно носить стандартную антенна Starlink V4, модель, которая начала внедряться около года назад. "Стандартный рюкзак разработан таким образом, чтобы вместить все компоненты, необходимые для использования вашего стандартного комплекта Starlink в дороге, включая маршрутизатор Gen 3, блок питания, предоставленный стандартный кабель Starlink длиной 5 м и ноутбук с диагональю экрана до 16 дюймов", — пишет компания в описании продукта.

Рюкзак выглядит довольно тонким и изящным, особенно по сравнению с первым официальным Starlink от SpaceX дорожный чемодан, который был громоздким, но достаточно вместительным, чтобы вместить антенну Starlink второго поколения.

Напротив, новый рюкзак выглядит довольно тонким и плоским, что имеет смысл, поскольку антенна V4 имеет толщину всего 1,5 дюйма и ее можно легко положить рядом с ноутбуком.

SpaceX утверждает, что прочная внешняя оболочка рюкзака защитит ваше оборудование Starlink от непогоды. Ожидается, что поставка начнется через две-три недели.

План роуминга, что позволяет использовать спутниковый интернет на ходу, а не по одному адресу проживания. Это идеальный вариант для тех, кто хочет использовать Starlink в дороге или во время кемпинга.

Цена в $199 может отпугнуть, но рюкзак немного дешевле, чем дорожный кейс для старой антенны Starlink. Первоначально он стоил $250, прежде чем SpaceX снизила цену до $175. Чтобы сделать Starlink еще более портативным, этим летом SpaceX также начала продавать мини-версию, который по размеру примерно равен ноутбуку и может поместиться в любой обычный рюкзак.

Как уже писал Фокус, в рамках подготовки к лунной миссии компания SpaceX проведет испытание, в ходе которого один космический корабль Starship заправит топливом другой на орбите.