"Аномальные явления": в США спутники Starlink все чаще воспринимают как загадочные НЛО

По словам журналистов, со временем сообщений об НЛО будет становиться только больше.

Спутники Starlink, которые после запуска часто движутся последовательными орбитами, видны с Земли, из-за чего их все чаще принимают за НЛО и сообщают о загадочных летательных аппаратах в соответствующие службы США. Об этом пишет "24 канал".

Спутники SpaceX Starlink компании Илона Маска часто можно увидеть на ночном небе, ведь их запускают регулярно. Однако в недавнем докладе Управления Пентагона по исследованию аномальных явлений (AARO) освещены несколько случаев, когда спутники Starlink были ошибочно идентифицированы как НЛО.

Один из примеров касается коммерческого пилота, который сообщил, что видел в небе белые мигающие огни. Расследование AARO связало это наблюдение с запуском ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с мыса Канаверал ранее в тот же вечер.

По словам директора AARO Джона Колоски, спутники Starlink после запуска сначала тесно скапливаются и сильно отражают солнечный свет, что делает их заметными. Когда они поднимаются на более высокие орбиты, их видимость уменьшается.

Спутники Starlink на небе Фото: Из открытых источников

"Мы нашли корреляции во времени, направлении и расположении, подтвердив, что наблюдения были за спутниками Starlink", — отметил Колоски.

Журналисты также подчеркнули, что сообщений об НЛО со временем будет становиться все больше.

"Поскольку созвездие Starlink продолжает расширяться, оно, вероятно, будет играть еще большую роль в глобальных телекоммуникациях, непреднамеренно подпитывая сообщения об аномальных явлениях", — говорится в материале.

Отмечается, что AARO и подобные агентства работают над тем, чтобы обеспечить четкое информирование о таких событиях, уменьшить количество ложных идентификаций и позволить ресурсам сосредоточиться на действительно непонятных случаях.

Напомним, 15 ноября Управление Пентагона по изучению НЛО сообщило, что получило более 700 сообщений о возможном появлении неопознанных объектов.