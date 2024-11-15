Понад 700 повідомлень: Пентагон розсекретив звіт про активність НЛО

Низка повідомлень про НЛО мали тривіальне пояснення, а "позаземними об'єктами" частіше за все виявлялися повітряні кулі, птахи або безпілотники.

Управління Пентагону з вивчення НЛО (AARO) отримало понад 700 повідомлень про можливу появу невпізнаних об'єктів. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на дані розсекреченого звіту.

Відомство повідомило, що за період з 1 травня 2023 року до 1 червня 2024 року надійшло 757 повідомлення про непізнані аномальні явища (UAP). За вищевказаний період часу 485 повідомлень стосувалися невпізнаних аномальних явищ, решта — за раніше незафіксовані випадки 2021-го і 2022 років.

З травня 2023 року до червня 2024 року AARO зафіксувало тільки 118 випадків. Тоді за НЛО приймали повітряні кулі, птахів і безпілотники, а ще 174 повідомлення проходять процедуру перевірки. Водночас в AARO розслідують загалом 1 652 епізоди та у звіті відомства йдеться про те, що воно "не виявило жодних доказів існування позаземних істот, активності або технологій".

"Аномалії безумовно є, але ми не змогли встановити зв’язок із позаземними явищами", — сказав директор AARO Джон Кослоскі на брифінгу для медіа.

Чиновники наголошують, що збільшення кількості випадків пояснюється високою активністю громадян і частим наданням інформації, а AARO проводитиме більше роз’яснювальної роботи серед населення, аби свідки та інші особи не повторювали інформацію про епізоди, які мають цілком тривіальне пояснення.

Водночас ЗМІ зазначає, що доповідь AARO з’явилася лише за день після того, як один із підкомітетів Конгресу США заслухав свідків з цих питань. Низка колишніх військових, журналістів і фахівців стверджує, що влада начебто "приховує докази існування позаземних технологій", які вже має низка інших держав. Також заслухані в Конгресі казали, що уряд має низку "секретних програм", за час дії яких вдалося отримати високоякісні зображення невстановлених повітряних об'єктів (UAP).

Однак директор AARO заявив, що відомство не володіє даними про передові можливості інших або проривні аерокосмічні технології. Він вказує, що UAP з проривними технологіями залишаються загадкою, аже вони перебувають "поза сучасним рівнем можливостей і того, чого ми можемо досягти в найближчі пару років".

"Нам необхідно переконатися, що ми захищаємо конфіденційні джерела, методи, вразливі місця. Навіть якщо існування UAP не є чимось секретним по суті своїй, ми повинні захищати цю інформацію, коли AARO отримує ці цікаві справи", — підсумував офіційний представник Пентагона.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як свідки розповіли про НЛО над Зоною 51. Розповіді очевидців, яким вдавалося зафіксувати польоти НЛО на камери звичайних телефонів, перегукуються з повідомленнями ВПС США.

Також ми розповідали про те, як в США шукають уламки космічних кораблів інопланетян. Колишній глава спеціального відділу Пентагону з вивчення НЛО заявив, що секретна програма призначена для пошуку потенційних інопланетних технологій у разі аварії непізнаного об'єкта.