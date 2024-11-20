Точно не метеорит: пилот показал кадры НЛО, который преследовал Боинг (видео)

Экипаж Boeing 747 собственными глазами видел яркие объекты рядом с самолетом, которые находилимь в воздухе 30 минут и набирали крейсерскую скорость. Количество объектов менялось: их было то три, то ни одного.

Группа неизвестных летающих объектов (НЛО) приближалась и удалялась от самолета, который взлетел из аэропорта в Саудовской Аравии. Капитан и второй пилот видели яркие точки, которые петляли в воздухе, при этом самолет двигался со скоростью более 900 км/ч. О деталях инцидента капитан рассказал в собственном YouTube-канале.

История об НЛО и Boeing 747 — см. с 21:04

Видео капитана Boeing 747-400 Рууд Ван Пангеманана (Ruud Van Pangemanan) появилось в сети летом 2024 года. Первые 20 минут записи — рутинное утро, когда мужчина проснулся в городе Джедда на западе Саудовской Аравии, на берегу Красного моря. Он умылся, позавтракал, собрал вещи и около 5 часов прибыл в кабину самолета. В кабине, рядом с автором записи — еще один пилот, который также, вероятно, наблюдал объекты в воздухе вокруг Боинга.

Можно увидеть детали старта: как светит панель приборов, как воздушное судно разворачивается на взлетной полосе, момент взлета и ночная панорама города. Через 30 минут пребывания в воздухе у пилотов появилось "сопровождение". На видео — несколько ярких точек: их то две, то одна, то три, они то дальше, то ближе. Объекты петляют вокруг самолета и их видят оба пилота, слышно на записи. Среди возможных версий — звезда, самолет, дрон, метеорит, спутник Starlink. В итоге автор утверждает, что это были "несколько НЛО", которые как будто танцевали вокруг воздушного судна. Ван Пангеманан предположил, что они хотели "передать какое-то сообщение" и перемещались рядом с самолетом, который летел с крейсерской скоростью (вероятно, около 900 км/ч.).

"Мы думали, что огонек был самолетом, но его не было на наших радарах. Тогда мы подумали, что, возможно, это звезда, но звезды быстро мерцали, а звезды не двигались", — сказал он.

История об НЛО и Boeing 747 — комментарий капитана судна Фото: Скриншот История об НЛО и Boeing 747 — яркие объекты Фото: Скриншот

Видео с кадрами НЛО набрало более 300 тыс. просмотров и почти тысячу комментариев. Часть комментаторов сомневалась, что пилоты видели объект инопланетного происхождения: объясняли, что плохое качество записи ничего не доказывает. Другие же благодарили пилотов, которые показали диковинку.

"Виды из кабины никогда не стареют, и спасибо, что также загрузили кадры с НЛО, несмотря на то, что это за вещи; они также никогда не стареют. Я и несколько моих друзей видели именно что-то подобное, но за день мы наблюдали 4 из них", — написал один из зрителей.

Отметим, 19 ноября "24 канал" рассказал о проблемах со спутниками Starlink, которые все чаще воспринимаются как НЛО. При этом журналисты ссылаются на отчет Пентагона, в котором описали с десяток таких случаев.

Напоминаем, издание Daily Mail сообщило, что в США работает специальная программа, которая действительно изучает возможность появления НЛО и инопланетян.