РФ атакувала Україну новою зброєю: подробиці удару міжконтинентальною балістичною ракетою
У Повітряних силах підтвердили, що зафіксували міжконтинентальну балістичну ракету. Речниці МЗС РФ Марії Захаровій наказали "згори" про це мовчати, а президент Володимир Зеленський звинуватив Москву у божевіллі. Фокус розібрався, що відомо про удар і його значення.
Під час нічного обстрілу України ЗС РФ застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку.
Удар міжконтинентальною балістичною ракетою: що відомо
Уночі на 21 листопада РФ здійснила обстріл України. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксували у небі міжконтинентальну балістичну ракету, запущену з Астраханської області.
Під ударом було місто Дніпро, там спалахнули дві пожежі та постраждало промислове підприємство. Мер Борис Філатов заявив про пошкодження будівлі центру реабілітації осіб з інвалідністю. Також вибухи гриміли на Полтавщині, у низці областей та Києві запровадили екстрені відключення світла.
Зеленський підтвердив запуск міжконтинентальної балістичної ракети
21 листопада президент Володимир Зеленський назвав Росію "божевільним сусідом" і повідомив про застосування ворогом нової ракети.
"Всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи", — поінформував він.
Президент заявив, що лідер РФ Володимир Путін використовує Україну як полігон і "боїться, коли поруч із ним просто є нормальне життя".
Міжконтинентальна балістична ракета: що хотіла сказати цим ударом Росія
У Defense Express наголосили, що міжконтинентальні балістичні ракети призначені для доставлення зброї масового ураження. За оцінкою аналітиків, Росія продемонструвала своєю атакою, що може завдати ядерного удару.
Старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики Малколм Девіс у коментарі CNN припустив, що запуск міжконтинентальної балістичної ракети — це спроба змусити Захід відмовитися від підтримки України. З його слів, йдеться про сигнал на тлі перших застосувань ракет ATACMS і Storm Shadow по території Росії.
"Якщо це дійсно сигнал Заходу відступити та прихована ядерна загроза, то коли ми відступимо, росіяни робитимуть це знову й знову", — водночас попередив експерт.
Удар міжконтинентальною балістичною ракетою: реакція Росії
Речник президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Україні, відправивши журналістів з цим питанням "до військових". Водночас він назвав ескалацією удари ракетами Storm Shadow і звинуватив США у "підливанні олії у вогонь".
21 листопада офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова випадково продемонструвала, як отримує вказівки "згори" мовчати. Під час брифінгу їй зателефонували та наказали не коментувати "удар балістичними ракетами".
Попередження про запуск стратегічної ракети РС-26 "Рубеж"
20 листопада кілька анонімних користувачів поширили у соцмережах повідомлення про ймовірний удар по Україні новою ракетою РС-26 "Рубеж". Відомо, що пуск може відбутися з Астраханської області. Інформацію поширили нардеп Борислав Береза та військкор Андрій Цаплієнко.
Росія планувала завершити розробку РС-26 "Рубеж" до 2013-2015 років, провести випробування і поставити комплекс на чергування. Але плани так і не були реалізовані. У вересні 2011-го відбувся перший пуск, також до 2015 року ракету випробовували на кількох полігонах.
У Defense Express передали, що точні характеристики ракети "Рубеж" невідомі, як і реальний статус розробки. Ймовірно, вона важить 40-50 тонн і має дальність 6000 кілометрів. Зброя може бути оснащена чотирма роздільними бойовими блоками потужністю по 0,3 Мт (як у РС-24 "Ярс") та гіперзвуковим планувальним блоком типу "Авангард".
Нагадаємо, 21 листопада ЗС РФ також атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області, постраждали житлові багатоповерхівки. Кількість поранених вже зросла до 15 осіб.