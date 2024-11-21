РФ атакувала Україну новою зброєю: подробиці удару міжконтинентальною балістичною ракетою

У Повітряних силах підтвердили, що зафіксували міжконтинентальну балістичну ракету. Речниці МЗС РФ Марії Захаровій наказали "згори" про це мовчати, а президент Володимир Зеленський звинуватив Москву у божевіллі. Фокус розібрався, що відомо про удар і його значення.

Під час нічного обстрілу України ЗС РФ застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку.

Удар міжконтинентальною балістичною ракетою: що відомо

Уночі на 21 листопада РФ здійснила обстріл України. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксували у небі міжконтинентальну балістичну ракету, запущену з Астраханської області.

Міжконтинентальна ракета: удар по Дніпру, подробиці

Під ударом було місто Дніпро, там спалахнули дві пожежі та постраждало промислове підприємство. Мер Борис Філатов заявив про пошкодження будівлі центру реабілітації осіб з інвалідністю. Також вибухи гриміли на Полтавщині, у низці областей та Києві запровадили екстрені відключення світла.

Міжконтинентальна ракета: удар по Дніпру, подробиці

Зеленський підтвердив запуск міжконтинентальної балістичної ракети

21 листопада президент Володимир Зеленський назвав Росію "божевільним сусідом" і повідомив про застосування ворогом нової ракети.

"Всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи", — поінформував він.

Міжконтинентальна ракета: удар по Дніпру, подробиці

Президент заявив, що лідер РФ Володимир Путін використовує Україну як полігон і "боїться, коли поруч із ним просто є нормальне життя".

Міжконтинентальна балістична ракета: що хотіла сказати цим ударом Росія

У Defense Express наголосили, що міжконтинентальні балістичні ракети призначені для доставлення зброї масового ураження. За оцінкою аналітиків, Росія продемонструвала своєю атакою, що може завдати ядерного удару.

Міжконтинентальна ракета: удар по Дніпру, подробиці

Старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики Малколм Девіс у коментарі CNN припустив, що запуск міжконтинентальної балістичної ракети — це спроба змусити Захід відмовитися від підтримки України. З його слів, йдеться про сигнал на тлі перших застосувань ракет ATACMS і Storm Shadow по території Росії.

"Якщо це дійсно сигнал Заходу відступити та прихована ядерна загроза, то коли ми відступимо, росіяни робитимуть це знову й знову", — водночас попередив експерт.

Удар міжконтинентальною балістичною ракетою: реакція Росії

Речник президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Україні, відправивши журналістів з цим питанням "до військових". Водночас він назвав ескалацією удари ракетами Storm Shadow і звинуватив США у "підливанні олії у вогонь".

21 листопада офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова випадково продемонструвала, як отримує вказівки "згори" мовчати. Під час брифінгу їй зателефонували та наказали не коментувати "удар балістичними ракетами".

Міжконтинентальна ракета: удар по Дніпру, подробиці

Попередження про запуск стратегічної ракети РС-26 "Рубеж"

20 листопада кілька анонімних користувачів поширили у соцмережах повідомлення про ймовірний удар по Україні новою ракетою РС-26 "Рубеж". Відомо, що пуск може відбутися з Астраханської області. Інформацію поширили нардеп Борислав Береза та військкор Андрій Цаплієнко.

Росія планувала завершити розробку РС-26 "Рубеж" до 2013-2015 років, провести випробування і поставити комплекс на чергування. Але плани так і не були реалізовані. У вересні 2011-го відбувся перший пуск, також до 2015 року ракету випробовували на кількох полігонах.

Міжконтинентальна ракета: удар по Дніпру, подробиці

У Defense Express передали, що точні характеристики ракети "Рубеж" невідомі, як і реальний статус розробки. Ймовірно, вона важить 40-50 тонн і має дальність 6000 кілометрів. Зброя може бути оснащена чотирма роздільними бойовими блоками потужністю по 0,3 Мт (як у РС-24 "Ярс") та гіперзвуковим планувальним блоком типу "Авангард".

Фото ракети РС-26 "Рубеж" Фото: ТАСС

Нагадаємо, 21 листопада ЗС РФ також атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області, постраждали житлові багатоповерхівки. Кількість поранених вже зросла до 15 осіб.