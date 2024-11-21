Удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру: в Росії відреагували

Дмитро Пєсков також заявив, що використання ракет Storm Shadow є новою ескалацією та звинуватив у цьому адміністрацію США.

З питаннями щодо українських заяв про ймовірне застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети слід звертатись до Міністерства оборони Російської Федерації. Про це заявив прессекретарь РФ Дмитро Пєсков.

"Ви знаєте, я рекомендую звертатись до військових. Зараз мені нема чого сказати", — зазначив він.

Дмитро Пєсков наголосив, що інформація про застосування ракет Storm Shadow щодо цілей у РФ є новою ескалацією.

"Адміністрація США, що йде, продовжує підливати масло у вогонь українського конфлікту, перешкоджаючи його завершенню", — заявив прессекретар.

Він додав, що "Росія займає відповідальну позицію", щоб докласти максимум зусиль щодо недопущення ядерного конфлікту. Це відображено в її доктрині.

Нагадаємо, що вранці 20 листопада бомбардувальники Повітряних сил України випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по цілі в Мар'їно Курської області. Їх ціллю міг бути командний пункт.

Додамо, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на використання Україною західних неядерних ракет, зокрема американських ATACMS. Це передбачає оновлена ядерна доктрина РФ, яку ухвалив президент РФ Володимир Путін.

Раніше Фокус писав, що російські війська продовжують обстрілювати мирні міста України за допомогою різного озброєння. В четвер, 21 листопада, ЗС РФ атакували підприємства і критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів, серед яких була міжконтинентальна балістична ракета з Астраханської області. В результаті в Дніпрі зафіксовано пошкодження підприємства та дві пожежі, а в деяких областях України впроваджені графіки екстрених відключень.