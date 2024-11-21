Удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру: в России отреагировали

Дмитрий Песков также заявил, что использование ракет Storm Shadow является новой эскалацией и обвинил в этом администрацию США.

С вопросами относительно украинских заявлений о вероятном применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты следует обращаться в Министерство обороны Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, я рекомендую обращаться к военным. Сейчас мне нечего сказать", — отметил он.

Дмитрий Песков отметил, что информация о применении ракет Storm Shadow по целям в РФ является новой эскалацией.

"Уходящая администрация США продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, препятствуя его завершению", — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что "Россия занимает ответственную позицию", чтобы приложить максимум усилий по недопущению ядерного конфликта. Это отражено в ее доктрине.

Напомним, что утром 20 ноября бомбардировщики Воздушных сил Украины выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по цели в Марьино Курской области. Их целью мог быть командный пункт.

Добавим, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на использование Украиной западных неядерных ракет, в частности американских ATACMS. Это предусматривает обновленная ядерная доктрина РФ, которую принял президент РФ Владимир Путин.

Ранее Фокус писал, что российские войска продолжают обстреливать мирные города Украины с помощью различного вооружения. В четверг, 21 ноября, ВС РФ атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра ракетами разных типов, среди которых была межконтинентальная баллистическая ракета из Астраханской области. В результате в Днепре зафиксировано повреждение предприятия и два пожара, а в некоторых областях Украины введены графики экстренных отключений.