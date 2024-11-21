"Руйнують бункери": ЗСУ вдарили по командуванню РФ 10 ракетами Storm Shadow, — Forbes

Журналісти наголосили, що удар по Курській області десятьма ракетами Storm Shadow — це дуже багато і говорить про те, що ціль була надзвичайно важливою.

Вранці 20 листопада бомбардувальники Повітряних сил України випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по цілі в Мар'їно, Курської області, ціллю яких міг бути командний пункт. Про це пише Forbes.

"Що саме українці хотіли досягти за допомогою 2900-фунтових крилатих ракет — незрозуміло. Але 10 Storm Shadow — це дуже багато", — йдеться у матеріалі.

Масштаб атаки, на думку журналістів, вказує на надзвичайно важливу ціль — ймовірно, укріплену. Тим паче, що Storm Shadow розроблявся для знищення укріплених споруд, таких як підземні бункери.

За словами одного російського блогера, ціллю в середу був командний пункт, звідки офіцери керували 50 000 контингентом російських і північнокорейських військ.

Автори матеріалу підкреслили, що до цього масованого удару було залучено рекордні п'ять українських бомбардувальників Су-24, кожен з яких мав по парі високоточних ракет. Перед цим літаки модернізували, щоб вони могли здійснювати запуск Storm Shadow та SCALP-EG французького виробництва.

"Запустити крилату ракету по ворогу з відстані 190 миль безпечніше, ніж скинути тупу бомбу прямо над головою. Але це не означає, що ракетний удар насправді безпечний", — йдеться у статті.

Журналісти пояснили, що наразі пусками Storm Shadow та SCALP-EG займається 7 бригада тактичної авіації, яка є єдиним підрозділом ПС України, що використовує Су-24

"Ризиковані удари того варті. Україна виробляє велику кількість зброї глибокого ураження місцевої розробки, включаючи ракети, безпілотники і планерні бомби, але лише деякі з них мають таку проникаючу здатність, як Storm Shadow. Британська ракета — це саме те, що потрібно, щоб розірвати засипаний командний бункер", — підсумували автори статті.

Нагадаємо, 20 листопада Україна вперше вдарила ракетами Storm Shadow по Курській області РФ.

У цей же день у Defense Express повідомили, що ЗСУ могли уразити командний пункт з генералами КНДР.