Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Прорив кордону в Курській області КНДР передала військових Росії

Удар Storm Shadow по Росії: ЗСУ могли уразити командний пункт з генералами КНДР

Storm Shadow, ракети Storm Shadow, удар Storm Shadow, атака Storm Shadow, SCALP, ракети SCALP, удар SCALP, атака SCALP
Фото: armyinform | Ілюстративне фото

Аналітики Defense Express припустили, по якому об’єкту в Курській області був би виправданий запуск залпу з крилатих ракет. У так званому "вузлі зв’язку" насправді могли ховатись ворожі командири й генерали КНДР.

Ймовірно, Повітряні сили ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об’єкту президента РФ Володимира Путіна у Курській області. Про це 20 листопада повідомили у Defense Express.

"Єдине логічне пояснення витрати доволі значної кількості Storm Shadow / SCALP по такому об'єкту — це наявність там командування угрупування армії РФ у Курській області разом з північнокорейськими генералами", — зауважили аналітики.

Повідомляється, що росіяни скаржаться на удари не лише балістичними ракетами ATACMS, але й крилатими ракетами Storm Shadow / SCALP. Зокрема, у мережі з’явились кадри з селища Мар’їне у Курській області.

Для атаки були застосована "доволі значна кількість ракет". На оприлюдненому відео чутно приблизно 15 вибухів, але частина з них може пояснюватись роботою ППО.

Кадри зняли поблизу історичної будівлі маєтку Барятинських, який наразі є санаторієм й знаходиться у порядкуванні Управління справами президента РФ. Ціль ударів — у східній його частині, і, за деякими повідомленнями, йдеться про військовий об'єкт типу "вузол зв'язку".

Storm Shadow, ракети Storm Shadow, удар Storm Shadow, атака Storm Shadow, Storm Shadow Курська область, SCALP, ракети SCALP, удар SCALP, атака SCALP, SCALP Курська область, Курська область Fullscreen
Будівля, поблизу якої гриміли вибухи під час обстрілу Storm Shadow / SCALP
Фото: Defense Express

"З величезною долею ймовірності мова йде далеко не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Враховуючи близькість санаторію, дуже вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. А враховуючи те, що саме там діють і війська КНДР, не виключно, що на ньому могли перебувати й північнокорейські генерали", — пояснили експерти.

Storm Shadow, ракети Storm Shadow, удар Storm Shadow, атака Storm Shadow, Storm Shadow Курська область, SCALP, ракети SCALP, удар SCALP, атака SCALP, SCALP Курська область, Курська область Fullscreen
Місце, куди були спрямовані ракети Storm Shadow, на карті
Фото: Defense Express

У статті йдеться, що така ціль була б варта витрати значної кількості ракет типу Storm Shadow / SCALP. Окрім того, їхня бойова частина вагою у 450 кілограмів призначена для ураження захищених об’єктів. Аналогічні командні пункти вже потрапляли під удар, але на тимчасово окупованих територіях України, зокрема резервний КП Чорноморського флоту РФ в Криму.

Аналітики нагадали, що бойова частина Storm Shadow / SCALP — типу BROACH, тобто вона спочатку утворює отвір у перешкоді, а потім запускає туди осколково-фугасну частину. Вони наголосили, що інформація про ймовірну ціль — лише припущення.

Storm Shadow, ракети Storm Shadow, удар Storm Shadow, атака Storm Shadow, SCALP, ракети SCALP, удар SCALP, атака SCALP Fullscreen
Принцип дії бойової частини типу BROACH
Фото: Defense Express

Нагадаємо, у 1000-й день повномасштабної війни ЗСУ вперше запустили по Росії ракети ATACMS. В ЗМІ з посиланням на американського чиновника повідомили результати повітряної атаки.

Польський військовий експерт Максиміліан Дура пояснив, для яких російських об’єктів становлять загрозу ракети ATACMS і Storm Shadow з арсеналу ЗСУ.

У The Wall Street Journal інформували, що КНДР відправила керувати своїми військами в Україні загадкового генерал-полковника Кім Ен Бок.