Удар Storm Shadow по Росії: ЗСУ могли уразити командний пункт з генералами КНДР

Аналітики Defense Express припустили, по якому об’єкту в Курській області був би виправданий запуск залпу з крилатих ракет. У так званому "вузлі зв’язку" насправді могли ховатись ворожі командири й генерали КНДР.

Ймовірно, Повітряні сили ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об’єкту президента РФ Володимира Путіна у Курській області. Про це 20 листопада повідомили у Defense Express.

"Єдине логічне пояснення витрати доволі значної кількості Storm Shadow / SCALP по такому об'єкту — це наявність там командування угрупування армії РФ у Курській області разом з північнокорейськими генералами", — зауважили аналітики.

Повідомляється, що росіяни скаржаться на удари не лише балістичними ракетами ATACMS, але й крилатими ракетами Storm Shadow / SCALP. Зокрема, у мережі з’явились кадри з селища Мар’їне у Курській області.

Для атаки були застосована "доволі значна кількість ракет". На оприлюдненому відео чутно приблизно 15 вибухів, але частина з них може пояснюватись роботою ППО.

Кадри зняли поблизу історичної будівлі маєтку Барятинських, який наразі є санаторієм й знаходиться у порядкуванні Управління справами президента РФ. Ціль ударів — у східній його частині, і, за деякими повідомленнями, йдеться про військовий об'єкт типу "вузол зв'язку".

Будівля, поблизу якої гриміли вибухи під час обстрілу Storm Shadow / SCALP Фото: Defense Express

"З величезною долею ймовірності мова йде далеко не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Враховуючи близькість санаторію, дуже вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. А враховуючи те, що саме там діють і війська КНДР, не виключно, що на ньому могли перебувати й північнокорейські генерали", — пояснили експерти.

Місце, куди були спрямовані ракети Storm Shadow, на карті Фото: Defense Express

У статті йдеться, що така ціль була б варта витрати значної кількості ракет типу Storm Shadow / SCALP. Окрім того, їхня бойова частина вагою у 450 кілограмів призначена для ураження захищених об’єктів. Аналогічні командні пункти вже потрапляли під удар, але на тимчасово окупованих територіях України, зокрема резервний КП Чорноморського флоту РФ в Криму.

Аналітики нагадали, що бойова частина Storm Shadow / SCALP — типу BROACH, тобто вона спочатку утворює отвір у перешкоді, а потім запускає туди осколково-фугасну частину. Вони наголосили, що інформація про ймовірну ціль — лише припущення.

Принцип дії бойової частини типу BROACH Фото: Defense Express

Нагадаємо, у 1000-й день повномасштабної війни ЗСУ вперше запустили по Росії ракети ATACMS. В ЗМІ з посиланням на американського чиновника повідомили результати повітряної атаки.

Польський військовий експерт Максиміліан Дура пояснив, для яких російських об’єктів становлять загрозу ракети ATACMS і Storm Shadow з арсеналу ЗСУ.

У The Wall Street Journal інформували, що КНДР відправила керувати своїми військами в Україні загадкового генерал-полковника Кім Ен Бок.