Страх важливіший за ефект: військові експерти оцінили загрози для РФ з боку західних ракет (фото)

Фахівці зазначають, що російські засоби ППО зіткнуться зі складнощами під час перехоплення ATACMS і Storm Shadow, оскільки це озброєння доволі малопомітне, і виявити його можна тільки в момент запуску.

США дали згоду на використання Україною далекобійного західного озброєння для атак на цілі на території Росії. Це рішення, хоча й не змінить ситуацію на фронті відразу, може кардинально вплинути на тактичні можливості ЗСУ та поведінку російських військ. Детальніше про нову загрозу для росіян, які несуть тактичні ракети ATACMS і Storm Shadow, розповів у матеріалі Defence24 польський військовий експерт Максиміліан Дура.

Українська армія отримала унікальну можливість використовувати західні ракети ATACMS і Storm Shadow, які дають змогу суттєво змінити тактику ведення війни. Ці озброєння значно збільшують радіус ураження ключових російських об'єктів, таких як аеродроми, логістичні центри та кораблі Чорноморського флоту.

Основні наслідки використання західних ракет

Автор публікації зазначає, що загроза ударів на відстані до 500 км (Storm Shadow) і 300 км (ATACMS) змусить російську сторону переглянути дислокацію ключових об'єктів. Аеродроми, логістичні та командні центри будуть переміщені глибше в тил, що збільшить відстань для постачання та оперативного управління. Наприклад, базування літаків Су-34 у Воронежі стає ризикованим, а переміщення їх далі вглиб потребуватиме дозаправлення в повітрі, що створює додаткові складнощі для російської авіації.

Пуск тактичної ракети ATACMS Фото: DVIDS

Крім того, використання цих ракет з касетними боєголовками робить уразливими аеродроми та літаки, що знаходяться на землі. Це може практично унеможливити експлуатацію ударних вертольотів, таких як Ка-52, які через обмежену дальність польоту не зможуть ефективно діяти з безпечних зон.

Також у зоні досяжності ракет знаходяться ключові об'єкти, такі як порт Новоросійськ, де базуються кораблі Чорноморського флоту. Удари по таких об'єктах, як склади ракет і боєприпасів, можуть уповільнити темпи російських атак, оскільки збирання ракет для масштабних нальотів і без того займає до двох місяців.

Таким чином переміщення об'єктів управління на великі відстані — 350-400 км від фронту — ускладнить постачання військ на лінії зіткнення. Це, своєю чергою, може підірвати ефективність наступальних дій ЗС РФ.

Британська ракета Storm Shadow Фото: Відкриті джерела

Складнощі протидії

На думку Дури, російська протиповітряна оборона постане перед серйозними труднощами, оскільки Storm Shadow і ATACMS є малопомітним і високоточним засобом ураження. Якщо безпілотники Україна використовувала раніше і російська система ППО вже навчилася їх ефективно збивати, то з сучасними ракетами ситуація зовсім інша. Ці збройові системи забезпечують прихований вихід на бойові позиції, а виявити їх можна тільки в момент запуску.

Ба більше, після виявлення пускових систем у момент запуску ракет, інформація про їхню дислокацію одразу ж стане застарілою, оскільки "порожня" техніка може за кілька секунд залишити зайняту позицію і швидко сховатися в іншому, заздалегідь підготовленому місці.

"Одне можна сказати напевно. Росіяни дізнаються про реальні можливості ракетних комплексів, наявних в українців, тільки в той момент, коли ракети раптом почнуть падати їм на голову. І це усвідомлення катастрофи, що насувається, може стати найважливішим наслідком рішення, ухваленого зараз американцями", — підсумував експерт.

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