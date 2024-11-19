Страх важнее эффекта: военные эксперты оценили угрозы для РФ со стороны западных ракет (фото)

Специалисты отмечают, что российские средства ПВО столкнутся со сложностями при перехвате ATACMS и Storm Shadow, поскольку это вооружение достаточно малозаметное, и обнаружить его можно только в момент запуска.

США дали согласие на использование Украиной дальнобойного западного вооружения для атак на цели на территории России. Это решение, хотя и не изменит ситуацию на фронте в одночасье, может кардинально повлиять на тактические возможности ВСУ и поведение российских войск. Детальнее о новой угрозе для россиян, которые несут тактические ракеты ATACMS и Storm Shadow, рассказал в материале Defence24 польский военный эксперт Максимилиан Дура.

Украинская армия получила уникальную возможность использовать западные ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые позволяют существенно изменить тактику ведения войны. Эти вооружения значительно увеличивают радиус поражения ключевых российских объектов, таких как аэродромы, логистические центры и корабли Черноморского флота.

Основные последствия использования западных ракет

Автор публикации отмечает, что угроза ударов на расстоянии до 500 км (Storm Shadow) и 300 км (ATACMS) вынудит российскую сторону пересмотреть дислокацию ключевых объектов. Аэродромы, логистические и командные центры будут перемещены глубже в тыл, что увеличит расстояние для снабжения и оперативного управления. Например, базирование самолетов Су-34 в Воронеже становится рискованным, а перемещение их дальше вглубь потребует дозаправки в воздухе, что создает дополнительные сложности для российской авиации.

Пуск тактической ракеты ATACMS Фото: DVIDS

Кроме того, использование этих ракет с кассетными боеголовками делает уязвимыми аэродромы и самолеты, находящиеся на земле. Это может практически исключить эксплуатацию ударных вертолетов, таких как Ка-52, которые из-за ограниченной дальности полета не смогут эффективно действовать из безопасных зон.

Также в зоне досягаемости ракет находятся ключевые объекты, такие как порт Новороссийск, где базируются корабли Черноморского флота. Удары по таким объектам, как склады ракет и боеприпасов, могут замедлить темпы российских атак, поскольку сбор ракет для масштабных налетов и без того занимает до двух месяцев.

Таким образом перемещение объектов управления на большие расстояния — 350–400 км от фронта — усложнит снабжение войск на линии соприкосновения. Это, в свою очередь, может подорвать эффективность наступательных действий ВС РФ.

Британская ракета Storm Shadow Фото: Открытые источники

Сложности противодействия

По мнению Дуры, российская противовоздушная оборона сталкивается с серьезными трудностями, так как Storm Shadow и ATACMS являются малозаметным и высокоточным средством поражения. Если беспилотники Украина использовала ранее и российская система ПВО уже научилась их эффективно сбивать, то с современными ракетами ситуация совсем иная. Эти оружейные системы обеспечивают скрытный выход на боевые позиции, а обнаружить их можно только в момент запуска.

Более того, после обнаружения пусковых систем в момент запуска ракет, информация об их дислокации это сразу же станет устаревшей, поскольку "пустая" техника может за несколько секунд покинуть занятую позицию и быстро спрятаться в другом, заранее подготовленном месте.

"Одно можно сказать наверняка. Россияне узнают о реальных возможностях ракетных комплексов, имеющихся у украинцев, только в тот момент, когда ракеты вдруг начнут падать им на голову. И это осознание надвигающейся катастрофы может стать самым важным следствием решения, принятого сейчас американцами", — подытожил эксперт.

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