США разрешили бить ракетами ATACMS вглубь территории РФ: в Кремле отреагировали

Представитель российского президента отметил, что позиция Москвы относительно ударов американскими дальнобойными ракетами по территории РФ была четко сформулирована Владимиром Путиным в сентябре.

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение "качественно новым витком напряженности", пишет "РИА Новости".

"Если такое разрешение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно, это качественно новый виток напряженности. И качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт. Наша позиция абсолютно понятна для всех, эти сигналы были считаны коллективным Западом, они были озвучены президентом в Санкт-Петербурге", — сказал Песков.

По его словам администрация в Вашингтоне, которая покидает Белый дом, намерена предпринять шаги, чтобы продолжать "подливать масло в огонь" и "провоцировать дальше нагнетание напряженности".

Также спикер Путина отреагировал на материал Bloomberg, в котором говорилось о том, что на саммите G20 в Бразилии Реджеп Тайип Эрдоган представит свой план заморозки российско-украинской войны.

Песков заявил, что предложение президента Турции о замораживании войны "априори неприемлемо" для Кремля. По его словам, этот план Путин и Эрдоган не обсуждали.

Напомним, 17 ноября американское издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден разрешил Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.

12 сентября президент России Владимир Путин предупредил, что применение западного высокоточного оружия большой дальности против России будет означать прямое участие стран НАТО в войне и это существенно меняет "саму природу конфликта".