США дозволили бити ракетами ATACMS вглиб території РФ: у Кремлі відреагували

Речник російського президента зазначив, що позиція Москви щодо ударів американськими далекобійними ракетами по території РФ була чітко сформульована Володимиром Путіним у вересні.

У Кремлі прокоментували публікації ЗМІ про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS для ударів углиб території Росії. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав це рішення "якісно новим витком напруженості", пише "РИА Новости".

"Якщо такий дозвіл дійсно було сформульовано і доведено до київського режиму, то, звичайно, це якісно новий виток напруженості. І якісно нова ситуація з погляду залученості США в цей конфлікт. Наша позиція абсолютно зрозуміла для всіх, ці сигнали були зчитані колективним Заходом, вони були озвучені президентом у Санкт-Петербурзі", — сказав Пєсков.

За його словами, адміністрація у Вашингтоні, яка покидає Білий дім, має намір зробити кроки, щоб продовжувати "підливати масло у вогонь" і "провокувати далі нагнітання напруженості".

Також речник Путіна відреагував на матеріал Bloomberg, у якому йшлося про те, що на саміті G20 у Бразилії Реджеп Таїп Ердоган презентує свій план заморозки російсько-української війни.

Пєсков заявив, що пропозиція президента Туреччини про заморожування війни "апріорі неприйнятна" для Кремля. За його словами, цей план Путін і Ердоган не обговорювали.

Нагадаємо, 17 листопада американське видання The New York Times повідомило, що президент США Джо Байден дозволив Києву застосовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб території РФ.

12 вересня президент Росії Володимир Путін попередив, що застосування західної високоточної зброї великої дальності проти Росії буде означати пряму участь країн НАТО у війні і це суттєво змінює "саму природу конфлікту".