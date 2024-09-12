Застосування західної далекобійної зброї по РФ означатиме пряму участь НАТО у війні, — Путін (відео)

Російський президент стверджує, що супутникові дані та польотні завдання для таких ударів Київ буде отримувати від країн-членів НАТО.

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Застосування західної високоточної зброї великої дальності проти Росії буде означати пряму участь країн НАТО у війні в Україні. Про це заявив президент РФ Володимир Путін у четвер, 12 вересня.

Очільник Кремля вважає, що українська армія не в змозі завдавати ударів сучасними високоточними системами великої дальності західного виробництва. За його словами, це можливо тільки з використанням розвідданих із супутників, яких Україна не має у своєму розпорядженні. А це дані із супутників або Євросоюзу, або США.

Путін наголосив, що тільки військовослужбовці Північноатлантичного альянсу "можуть вносити польотні завдання в ці ракетні системи".

"Йдеться про те, щоб ухвалити рішення, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, США, європейських країн у війні в Україні. Це їхня пряма участь. І це вже, звичайно, істотно змінює саму суть, саму природу конфлікту. Це означатиме, що країни НАТО, США, європейські країни воюють із Росією", — пояснив російський президент.

У такому разі Москва буде ухвалювати "відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться".

Нагадаємо, 11 вересня у Києві з візитом перебували держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Девід Леммі. Очікувалось, що високопоставлені дипломати оголосять дозвіл на застосування далекобійної зброї углиб Росії, однак цього не сталося. Блінкен заявив, що це питання обговорювалося і почуте він везе до Вашингтона.

Водночас журналісти The Guardian із посиланням на джерела у британському уряді повідомили, що рішення дозволити Києву використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілям на території Росії вже ухвалено. Утім, про це офіційно найближчим часом оголошувати не будуть, щоб уникнути "зайвих провокацій".

10 вересня президент США Джо Байден заявив, що Америка опрацьовує питання про скасування обмежень на використання ЗСУ зброї, яка здатна вразити цілі в глибині території Росії.