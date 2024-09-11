Блінкен і Леммі приїхали в Україну, щоб підтримати Київ на ключовому етапі війни, — Reuters

За даними журналістів, Володимир Зеленський цього місяця поїде до США, щоб представити президенту Байдену і двом його потенційним наступникам план, який, як він сподівається, наблизить кінець війни.

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У середу, 11 вересня, до Києва прибули державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, аби провести низку зустрічей з українськими високопосадовцями. Цей візит відбувається у критичний момент війни проти Росії, пише Reuters.

Блінкен заявив, що хоче почути безпосередньо від президента Володимира Зеленського, які цілі Київ переслідує у війні та що Вашингтон може зробити, щоб допомогти їх досягти.

Журналісти припускають, що Зеленський, ймовірно, знову звернеться до своїх союзників із закликом дозволити Києву завдавати ударів західною зброєю, зокрема американськими ракетами великої дальності ATACMS і британськими Storm Shadows, вглиб території РФ, аби обмежити можливості Москви здійснювати атаки на Україну. Очікується, що Блінкен і Леммі вимагатимуть від України більше інформації про її стратегічні цілі, коли будуть приймати рішення, чи давати на це Києву дозвіл.

"У Вашингтоні та деяких європейських столицях побоюються, що це спровокує Росію на прямий конфлікт із Заходом, хоча офіційні особи також визнають, що Україна потребує більшої допомоги, якщо вона хоче змінити хід війни на свою користь", — зазначають автори матеріалу.

Напередодні вночі президент США Джо Байден припустив, що існує можливість для компромісу. Відповідаючи на запитання, чи зніме Вашингтон обмеження на використання Україною далекобійної зброї у війні проти Росії, лідер Білого дому сказав, що його адміністрація "працює над цим зараз".

Зі свого боку голова Державної думи федеральних зборів РФ В'ячеслав Володін заявив, що Москва вважатиме США та їхніх союзників сторонами у війні, якщо вони дозволять Києву використовувати далекобійну зброю.

Блінкен відмовився сказати, чи надасть Вашингтон такий дозвіл, але зазначив, що будь-яке рішення залежить від багатьох факторів.

"Важлива не лише сама система. Ви повинні запитати: чи можуть українці ефективно використовувати її, а іноді це вимагає значної підготовки, що ми і зробили. Чи здатні вони її підтримувати?", — сказав Блінкен.

Візит Блінкена до Києва відбувається наступного дня після того, як він заявив, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану і, ймовірно, використає їх протягом декількох тижнів. За його словами, співпраця між Москвою і Тегераном становить загрозу для всієї Європи. Він додав, що Вашингтон приватно попередив Іран, що надання балістичних ракет Росії означатиме "драматичну ескалацію". У вівторок, 10 вересня США запровадили нові санкції проти Ірану.

І Росія, і Іран твердження Блінкена заперечують.

Reuters зазначає, що Володимир Зеленський цього місяця поїде до США і представить Байдену і двом його потенційним наступникам план, який, як він сподівається, наблизить кінець війни.

Нагадаємо, 10 вересня журналістка видання Axios Джуліґрейс Бруфке повідомила, що держсекретар Ентоні Блінкен приїде до Києва аби оголосити дозвіл на застосування далекобійних ракет по військових об'єктах вглиб території РФ.

11 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що обговорить план перемоги України з Джо Байденом, оскільки він залежить від рівня підтримки США.