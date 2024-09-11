Ентоні Блінкен уже на кордоні з Польщею: їде до Києва дозволити удари ATACMS, — ЗМІ (фото)

Перед візитом до Києва держсекретар США говорив, що хоче від українського керівництва почути про цілі й те, що США могли б зробити для підтримки оборонних потреб ЗСУ.

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Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та держсекретаря США Ентоні Блінкена сфотографували в прикордонному з Україною польському місті Перемишль перед тим, як вони перетнули кордон з Україною. Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що представники Великої Британії та США прибудуть до Києва вранці 11 вересня, і що це буде перший спільний візит топдипломатів двох країн.

Візит Блінкена в Україну

Девід Леммі та Ентоні Блінкен на шляху до Києва

На сайті Білого дому 11 вересня з'явилася публікація про те, що Блінкен і Леммі в Києві зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями, щоб обговорити продовження допомоги для захисту від російської агресії.

Повідомляється, що також обговорять питання розвитку ЗСУ, економіки та української демократії в довгостроковій перспективі.

12 вересня Блінкен повернеться до Польщі для зустрічі з місцевим керівництвом, щоб обговорити низку двосторонніх питань, зокрема розширення співробітництва у військовій та енергетичній сферах, а також зусиль США і Польщі, спрямованих на підтримку оборони України.

Перед візитом до Києва Блінкен говорив, що хоче від українського керівництва безпосередньо почути про цілі й про те, що "ми могли б зробити для підтримки таких потреб".

За день до візиту в Україну Блінкен у Великій Британії звинуватив Іран у постачанні Росії балістичних ракет ближнього радіуса, назвав це "серйозною і небезпечною ескалацією" і також згадав, що цими ракетами можуть обстрілювати Україну вже найближчими тижнями.

Президент США Джо Байден, зі свого боку, натякає на те, що обмеження на удари далекобійними ракетами по території РФ можуть бути зняті.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, Майкл Маккол, голова Комітету у закордонних справах нижньої палати Конгресу, говорив про те, що Блінкен їде до Києва, щоб особисто дозволити застосування ATACMS по цілях на території РФ.

Також повідомлялося про можливі наслідки того, що іранські ракети 200 Fath-360 тепер перебувають в арсеналі російських військ.