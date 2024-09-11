Энтони Блинкен уже на границе с Польшей: едет в Киев разрешить удары ATACMS, — СМИ (фото)

Перед визитом в Киев госсекретарь США говорил, что хочет от украинского руководства услышать о целях и о том, что США могли бы сделать для поддержки оборонных потребностей ВСУ.

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Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и госсекретаря США Энтони Блинкена сфотографировали в приграничном с Украиной польском городе Пшемысль перед тем, как они пересекли границу с Украиной. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что представители Великобритании и США прибудут в Киев утром 11 сентября, и что это будет первый совместный визит топ-дипломатов двух стран.

Визит Блинкена в Украину

Дэвид Лэмми и Энтони Блинкен на пути в Киев

На сайте Белого дома 11 сентября появилась публикация о том, что Блинкен и Лэмми в Киеве встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжение помощи для защиты от российской агрессии.

Сообщается, что также обсудят вопросы развития ВСУ, экономики и украинской демократии в долгосрочной перспективе.

12 сентября Блинкен вернется в Польшу для встречи с местным руководством, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов, в т.ч. расширение сотрудничества в военной и энергетической сферах, а также усилий США и Польши, направленных на поддержку обороны Украины.

Перед визитом в Киев Блинкен говорил, что хочет от украинского руководства непосредственно услышать о целях и о том, что "мы могли бы сделать для поддержки таких потребностей".

За день до визита в Украину Блинкен в Великобритании обвинил Иран в поставках России баллистических ракет ближнего радиуса, назвал это "серьезной и опасной эскалацией" и также упомянул, что этими ракетами могут обстреливать Украину уже в ближайшие недели.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, намекает на то, что ограничения на удары дальнобойными ракетами по территории РФ могут быть сняты.

Напомним, что, по данным журналистов, Майкл Маккол, председатель Комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса, говорил о том, что Блинкен едет в Киев, чтобы лично разрешить применение ATACMS по целям на территории РФ.

Также сообщалось о возможных последствиях того, что иранские ракеты Fath-360 теперь находятся в арсенале российских войск.