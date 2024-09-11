200 Fath-360 и эскалация: какие возможные последствия появления иранских ракет у ВС РФ, — Forbes

Первую партию ракет Fath-360 ВС РФ могут израсходовать в течение одного месяца. По характеристикам они похожи на некоторые виды снарядов HIMARS, а сбить их можно с помощью ЗРК Patriot.

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Россия не получит ощутимого преимущества от применения иранских ракет Fath-360, поскольку они не способны достать вглубь территории Украины. При этом из-за "эскалации" ВСУ могут получить разрешение на удары вглубь российской территории. О последствиях сотрудничества Ирана и РФ для российско-украинской войны рассказало издание Forbes.

Журналисты издания собрали открытую информацию о ракетах различных типов в ВС РФ и ВСУ, комментарии военных экспертов, данные о темпах применения оружия. После этого они сделали выводы о последствиях появления 200 иранских баллистических ракет. Выяснилось, что россияне смогут ими достать только до приграничных и прифронтовых областей. При интенсивном применении их хватит на месяц. В статье написали, что действия Ирана и РФ в США назвали "эскалацией" и начали говорить о разрешении от партнеров на удары по РФ западным оружием.

Ракеты Fath-360 для РФ и войны

Издание Forbes сравнило вес и дальность ракет, которые на поле боя применяют ВС РФ и ВСУ. Выяснилось, что в Украине западные средства поражения, то есть ракеты, которые запускаются РСЗО HIMARS, вдвое слабее, чем в России. При этом иранские ракеты по дальности приближаются к снарядам М30/31, но тяжелее.

Ракеты Fath-360 — сравнение с другими ракетами ВС РФ и ВСУ Фото: Фокус

Каковы последствия появления Fath-360 на поле боя?

Государственный секретарь Энтони Блинкен назвал действия Ирана и РФ "драматической эскалацией" войны. Такая "эскалация", признанная партнерами Украины, может изменить ситуацию с применением западного оружия, написали журналисты. Вероятно, появится разрешение на ATACMS и Storm Shadow. 200 ед. ракет Fath-360 — слишком мало по сравнению с 10 тыс. ракет, которые россияне запускали по украинцам в течение 30 месяцев полномасштабной войны. Ориентировочно, в месяц РФ применяла около 300 ракет, то есть иранских снарядов хватит, условно, на месяц. Fath-360 будет применяться для "террора пограничной зоны", например, Сумской, Харьковской областей, привели журналисты комментарий военного обозревателя Александра Коваленко. Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) могут справиться с новым оружием РФ, говорится в статье Forbes. Журналисты написали, что ПВО сбивает четверть российских ракет.

"Первые 200 Fath-360 являются слишком малым количеством, чтобы значительно изменить траекторию войны. Блинкен пообещал быть восприимчивым к аргументам украинцев [по ATACMS и Storm Shadow — ред.]", — подытоживается в статье Forbes.

Отметим, ранее Фокус писал о прибытии ракет Fath-360 в РФ. Издание The Times пообщалось с неназванным представителем украинской разведки, который подтвердил, что Иран отправил груз кораблями и контейнеры уже прибыли в порт в Каспийском море. Между тем военный эксперт и экс-боец подразделения "Айдар" Евгений Дикий признал, что ВСУ действительно способны сбить иранские снаряды, поскольку они летят медленнее. Но единственное действенное средство — это ЗРК Patriot, каждая дефицитная ракета к которому стоит миллионы долларов.

Напоминаем, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал о технических характеристиках иранских ракет Fath-360. В Украину направляется государственный секретарь США Энтони Блинкен: в СМИ объяснили, о чем он будет говорить с президентом Владимиром Зеленским.