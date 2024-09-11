200 Fath-360 та ескалація: які можливі наслідки появи іранських ракет у ЗС РФ, — Forbes

Першу партію ракет Fath-360 ЗС РФ можуть витратити впродовж одного місяця. За характеристиками вони схожі на деякі види снарядів HIMARS, а збити їх можна за допомогою ЗРК Patriot.

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Росія не отримає відчутної переваги від застосування іранських ракет Fath-360, оскільки вони не здатні дістати вглиб території України. Натомість через "ескалацію" ЗСУ можуть отримати дозвіл на удари вглиб російської території. Про наслідки співпраці Ірану та РФ для російсько-української війни розповіло видання Forbes.

Журналісти видання зібрали відкриту інформацію щодо ракет різних типів у ЗС РФ та ЗСУ, коментарі військових експертів, дані про темпи застосування зброї. Після цього вони зробили висновки про наслідки появи 200 іранських балістичних ракет. З'ясувалось, що росіяни зможуть ними дістати лише до прикордонних та прифронтових областей. При інтенсивному застосуванні їх вистачить на місяць.У статті написали, що дії Ірану та РФ у США назвали "ескалацією" і почали говорити про дозвіл від партнерів на удари по РФ західною зброєю.

Ракети Fath-360 для РФ та війни

Видання Forbes порівняло вагу та дальність ракет, які на полі бою застосовують ЗС РФ та ЗСУ. З'ясувалось, що в України західні засоби ураження, тобто ракети, які запускаються РСЗВ HIMARS, удвічі слабші, ніж в Росії. При цьому іранські ракети за дальністю наближаються до снарядів М30/31, але важчі.

Ракети Fath-360 - порівняння з іншими ракетами ЗС РФ та ЗСУ Фото: Фокус

Які наслідки появи Fath-360 на полі бою?

Державний секретар Ентоні Блінкен назвав дії Ірану та РФ "драматичною ескалацією" війни. Така "ескалація", визнана партнерами України, може змінити ситуацію з застосуванням західної зброї, написали журналісти. Ймовірно, з'явиться дозвіл на ATACMS і Storm Shadow. 200 од. ракет Fath-360 — надто мало у порівнянні з 10 тис. ракет, які росіяни запускали по українцях протягом 30 місяців повномасштабної війни. Орієнтовно, на місяць РФ застосовувала близько 300 ракет, тобто іранських снарядів вистачить, умовно, на місяць. Fath-360 буде застосовуватись для "терору прикордонної зони", наприклад, Сумської, Харківської областей, навели журналісти коментар військового оглядача Олександра Коваленка. Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) можуть впоратись з новою зброєю РФ, ідеться у статті Forbes. Журналісти написали, що ППО збиває чверть російських ракет.

"Перші 200 Fath-360 є надто малою кількістю, щоб значно змінити траєкторію війни. Блінкен пообіцяв бути сприйнятливим до аргументів українців [щодо ATACMS і Storm Shadow — ред.]", — підсумовується у статті Forbes.

Зазначимо, раніше Фокус писав про прибуття ракет Fath-360 до РФ. Видання The Times поспілкувалось з неназваним представником української розвідки, який підтвердив, що Іран відправив вантаж кораблями і контейнери вже прибули у порт в Каспійському морі. Тим часом військовий експерт та ексбоєць підрозділу "Айдар" Євген Дикий визнав, що ЗСУ дійсно здатні збити іранські снаряди, оскільки вони летять повільніше. Але єдиний дієвий засіб — це ЗРК Patriot, кожна дефіцитна ракета до якого коштує мільйони доларів.

Нагадуємо, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів про технічні характеристики іранських ракет Fath-360. В Україну прямує державний секретар США Ентоні Блінкен: у ЗМІ пояснили, про що він говоритиме з президентом Володимиром Зеленським.