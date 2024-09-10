"Привезе дозвіл на удари по Росії": стала відома мета візиту Блінкена до Києва

Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен прибуде в Україну 11 вересня. Як припускають, він повідомить про позитивне рішення Вашингтону щодо ударів по військових об'єктах ЗС РФ вглибині країни.

Related video

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомить про дозвіл Білого дому на удари вглиб Росії американськими далекобійними ракетами ATACMS. Про це поінформувала журналістка видання Axios Джуліґрейс Бруфке, посилаючись на слова голови Комітету закордонних справ Палати представників Майкла Маккола.

"Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять їм [вдарити по Росії за допомогою ATACMS]", — цитує парламентська кореспондентка Майкла Маккола.

Водночас прессекретар Держдепу Метью Міллер повідомив, що Держсекретар Ентоні Блінкен вирушить в Україну у середу, 11 вересня, разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

Політики продемонструють постійну підтримку захисту України від агресії Росії, — озвучив мету їхнього приїзду Метью Міллер.

Після Києва, 12 вересня, американський та британський посадовці відвідають Польщу, щоб поглибити співпрацю та підтримку України як союзника НАТО.

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен повідомляв, що у п'ятницю, 13 вересня, президент США Джо Байден має зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером для обговорення дозволу завдавати ударів вглиб Росії далекобійною зброєю, яку надають партнери України.

5 вересня радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі наголошував, що навіть у випадку зняття заборони на удари по російській території, Україна мало що змінить. Це пов'язано з тим, що противник розмістив свою авіацію за сотні кілометрів від лінії фронту.

Військовий експерт Іван Киричевський також зазначав, що аеродроми "Енгельс", "Саваслейка" та "Оленья" перебувають поза зоною досяжності ATACMS, тому потрібно домогтися надання Україні крилатих ракет Tomahawk.