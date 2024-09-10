"Привезет разрешение на удары по России": стала известна цель визита Блинкена в Киев

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен прибудет в Украину 11 сентября. Как предполагают, он сообщит о положительном решении Вашингтона относительно ударов по военным объектам ВС РФ в глубине страны.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщит о разрешении Белого дома на удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом проинформировала журналистка издания Axios Джулиґрейс Бруфке, ссылаясь на слова председателя Комитета иностранных дел Палаты представителей Майкла Маккола.

"Я разговаривала с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать им, что они позволят им [ударить по России с помощью ATACMS]", — цитирует парламентская корреспондентка Майкла Маккола.

В то же время пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что Госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Украину в среду, 11 сентября, вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

Политики продемонстрируют постоянную поддержку защиты Украины от агрессии России, — озвучил цель их приезда Мэтью Миллер.

После Киева, 12 сентября, американский и британский чиновники посетят Польшу, чтобы углубить сотрудничество и поддержку Украины как союзника НАТО.

Напомним, ранее Энтони Блинкен сообщал, что в пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения разрешения наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, которое предоставляют партнеры Украины.

5 сентября советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби отмечал, что даже в случае снятия запрета на удары по российской территории, Украина мало что изменит. Это связано с тем, что противник разместил свою авиацию за сотни километров от линии фронта.

Военный эксперт Иван Киричевский также отмечал, что аэродромы "Энгельс", "Саваслейка" и "Оленья" находятся вне зоны досягаемости ATACMS, поэтому нужно добиться предоставления Украине крылатых ракет Tomahawk.