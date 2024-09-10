США официально подтвердили передачу Ираном ракет: Байден обсудит разрешение на удары вглубь РФ

Москва получила баллистические ракеты от Тегерана. Американский президент Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения ударов по России.

Related video

Иран все же передал России партию баллистических ракет для нанесения ударов по Украине. Об этом в Лондоне во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Россия уже получила партии этих ракет", — подчеркнул политик.

Блинкен заявил, что из-за этого санкции против Ирана неизбежны и будут объявлены позже.

"Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран частным образом, что этот шаг был бы опасной эскалацией", — сказал Блинкен.

Важно

Иранский вариант "Точки У": Тегеран мог передать России ракеты Fath-360, куда их запустят

Блинкен добавил, что Россия, скорее всего, использует поставки иранских ракет уже в течение нескольких недель.

Кроме того, как сообщил госсекретарь, в пятницу, 13 сентября, президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с которым они обсудят разрешение наносить удары вглубь России дальнобойным оружием.

"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", — заявил Блинкен.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми сообщил, что он вместе с Энтони Блинкеном на этой неделе вместе посетят Киев.

"Сегодня я могу подтвердить, что на этой неделе мы с Тони поедем в Киев — первый совместный визит такого рода за более чем десятилетие. Мы являемся ближайшими союзниками, поэтому я рад, что мы будем путешествовать вместе, демонстрируя нашу преданность Украине", — отметил Ламми.

Напомним, Иран поставил России около 200 баллистических ракет малой дальности "Fath-360". Смертоносный груз прибыл в российский порт на Каспии.

В то же время постоянное представительство Ирана при ООН опровергло информацию о передаче России баллистических ракет. Иран считает "бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, что приводит к росту человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отдалению от переговоров о прекращении огня", — говорилось в сообщении.