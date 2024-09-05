Сбивать легче, но есть нюанс: какие вызовы для Украины несет иранская баллистика Fath-360

Уже в ближайшее время Иран может передать РФ свои баллистические ракеты, что произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения, сообщает Bloomberg. Какие дополнительные угрозы это будет нести для Украины, и может ли Киев с помощью союзников каким-то образом надавить на Тегеран, выяснял Фокус.

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Акцентируя на том, что уже "в ближайшее время" Иран может передать Москве свои баллистические ракеты, агентство Bloomberg констатирует, что это "может стать тревожным развитием событий" за последние более двух лет полномасштабной войны.

При этом собеседники агентства из числа европейских чиновников отказались предоставить оценки относительно типа баллистических ракет, которые может получить РФ, объема партии или конкретных временных сроков. Впрочем, один из еврочиновников сказал Bloomberg, что поставки могут начаться "в течение нескольких дней".

В свою очередь агентство Reuters недавно отмечало, что речь может идти о Fath-360 — системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 кг. Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что ключевым вопросом является не тип иранской баллистики, а ее количество.

Сколько баллистических ракет Иран может предоставить России

В частности, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Большую часть этой войны Россия всячески пытается выйти за ограничения по количеству ракет, которые способна выпускать их промышленность. Еще в 2022 году россияне фактически исчерпали свой стратегический запас. С тех пор у них остаются только те ракеты, которые можно считать НЗ (неприкосновенный запас — ред.) и поэтому бить они нас могут только тем количеством ракет, которое в промежутке между ударами выпускают их заводы. В данном случае речь идет о десятках единиц в месяц, не более".

Напомнив о недавней многодневной мощной кампании РФ по нанесению комбинированных ударов по Украине, эксперт обращает внимание на то, что перед этим перерыв составлял несколько месяцев. Именно столько, по словам Евгения Дикого, нужно было РФ с тем, чтобы накопить необходимое количество разнообразных средств поражения.

Стрельба Fath-360 во время военных учений Фото: Вікіпедія

"Меньше всего РФ производит именно баллистических ракет. "Шахеды" они штампуют сотнями в месяц, крылатые ракеты — десятками, а вот если говорить о баллистических ракетах, то здесь речь идет о 10-12 единицах в месяц. Таким образом, упершись в потолок собственных возможностей, россияне, желая сделать мощные удары более частыми, ищут варианты, ведь если бить раз в несколько месяцев, то эффект очень ослаблен. Почему? Потому что за время до следующего удара мы успеваем в значительной степени восстановить то, что было повреждено. И здесь мы выступаем в роли несчастного, прикованного к скале Прометея, у которого орел выгрызает печень, но она за ночь снова вырастает", — подчеркивает Евгений Дикий, добавляя, что РФ хочется другого — кумулятивного эффекта, чтобы после каждого удара мы не успевали восстановиться, "а они тем временем добивали, добивали и добивали".

БПЛА Shahed-136 демонстрируется на площади Азади (Свобода) в Тегеране. Февраль 2024 года Фото: Getty Images

Поскольку большего выжать из своей промышленности РФ не может, то, констатирует эксперт, сначала Россия договорилась с Северной Кореей.

"Но КНДР, во-первых, не может поделиться более чем несколькими десятками ракет, а во-вторых, эти ракеты летят с точностью плюс/минус страна. Конечно, я тут преувеличиваю, но не сильно. А вот Иран — это совершенно другая история. Как показывает пример с "Шахедами", Иран является достаточно технологичной страной. Да, это не какие-то супер технологии на уровне, например, американцев, но это добротный уровень годов 80-х Советского Союза, а это, к сожалению, не так уж и мало. Поэтому, в отличие от северокорейских, иранские ракеты, скорее всего, будут лететь туда, куда ими и будут стрелять", — отмечает Евгений Дикий.

По его словам, сбивать иранские ракеты будет легче, чем, например, российские "Кинжалы", поскольку лететь они будут медленнее. Вместе с тем, эксперт отмечает: "К сожалению, в данном случае речь идет о баллистике, а из всего того, что сейчас имеем, баллистические ракеты мы можем перехватывать исключительно Patriot. Каждый человек в стране знает, какое у нас количество Patriot есть в наличии и, соответственно, сколько городов мы можем накрыть. Поэтому появление иранских ракет для нас — это достаточно неприятная история, которая даст РФ возможность делать свои комбинированные удары более частыми".

Отметив, что сейчас между каждым мощным ударом России необходим перерыв 1,5-2 месяца, эксперт добавил, что с иранской помощью эта пауза может сократиться до нескольких недель.

Беспилотник Shahed-171 (Simorgh) на выставке оборонных достижений в Тегеране Фото: Getty Images

Ключевой же вопрос, по убеждению Евгения Дикого, заключается в том, сколько ракет России может предоставить иранская сторона.

"Западные разведки оценивают, что общее количество ракет, которые есть у Ирана, исчисляется не в тысячах, но в сотнях. Сможет ли Иран, балансируя на грани большой войны с государством Израиль, предоставить своему любимому союзнику в лице РФ, например, половину своего ракетного запаса, или все же, имея несколько сотен ракет, Тегеран сможет поделиться лишь несколькими десятками? Пока что точного ответа на этот вопрос мы не знаем, а потому не можем оценивать, насколько серьезной для нас может быть угроза", — констатирует Евгений Дикий.

Попутно он добавляет, что, к примеру, 10 иранских баллистических ракет "вообще ни на что не повлияют", 50 — это дополнительные несколько ударов, кроме тех, которые РФ может себе позволить сейчас, а вот 100 или 200 ракет "будут влиять на целую зимнюю ракетную кампанию".

Почему давить на Иран нереально

Политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом констатирует: "Очевидно, что Россия может продолжать войну как раз за счет сотрудничества со своими союзниками, такими, как Иран и Северная Корея. Но к сожалению для РФ, баллистические ракеты того же Пхеньяна, которые являются попыткой копирования "Искандер-М", не работают с достаточной точностью. Таким образом, РФ, у которой сейчас наблюдается нехватка баллистического вооружения, исходя из публикаций в западных СМИ, уже достигла определенных договоренностей с Ираном, который, думаю, Каспием переправит России баллистические ракеты. Но для нас от этого ни холодно, ни жарко с той точки зрения, что мы и так имеем небольшую территорию, защищенную ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты. Соответственно, эти территории и в дальнейшем будут защищены и здесь не будет никакого "ноу-хау" с появлением иранских образцов".

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Вместе с тем, отмечает эксперт, передача иранского ракетного вооружения "позволит российскому агрессору продолжить террор территорий, особенно прифронтовых, которые постоянно поражаются, если не КАБами, то баллистикой". Существенно надавить на Тегеран, убежден Игорь Чаленко, официальный Киев не сможет, поскольку иранцы уже и так более 40 лет находятся под достаточно серьезными санкциями.

"Украина могла бы апеллировать к руководству Ирана, ведь после смерти Раиси были надежды, что новый президент все же захочет выстраивать отношения с Западом. Этот момент, думаю, можно было бы использовать в том смысле, чтобы хотя бы притормозить процесс передачи баллистических ракет в РФ. Но, откровенно говоря, я мало в это верю, поэтому, к сожалению, с высокой долей вероятности Российская Федерация таки получит иранские баллистические ракеты", — заключает Игорь Чаленко.

Ракеты Fath 360 установлены на грузовик 6х6 Фото: Вікіпедія

Действительно ли Иран оставляет открытыми двери для торга

В свою очередь политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Очевидно, что сегодня россияне, несмотря на их заявления, что они, мол, имеют очень много ракет, ищут этот вид вооружения в других местах. То, что РФ запускает по Украине уже и северокорейские ракеты, свидетельствует, что определенное влияние западных антироссийских санкций все же имеет место быть".

Что же касается иранских баллистических ракет, то здесь, по мнению эксперта, вопрос заключается в том, что Тегеран хочет получить от РФ и Запада взамен.

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"По наблюдениям некоторых западных чиновников, Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия. Не исключено, что они сейчас торгуются с РФ как раз по этому вопросу. В то же время, то, что информация о передаче иранской баллистики России появляется не постфактум, показывает, что иранские власти могут заниматься своеобразными торгами с Западом. Обратите внимание на то, что, несмотря на ожидания, Иран не начал после убийства в Тегеране одного из лидеров ХАМАСа полномасштабную войну против Израиля. То есть, окно возможностей для контакта с Западом остается", — подчеркивает Алексей Якубин.

По его убеждению, сейчас нельзя исключать, что действующая иранская власть пытается торговаться с Западом, поскольку вряд ли, с учетом ближневосточной "пороховой бочки", Тегеран будет способен широкомасштабно продавать Москве свое оружие, в том числе и баллистическое.