Как гибель Ибрахима Раиси может повлиять на режим в Иране: анализ ISW

По данным аналитиков, смертельная авиакатастрофа на Ближнем Востоке может иметь свои последствия для Тегерана. Погибший президент должен был стать новым верховным лидером Ирана.

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19 мая недалеко от города Джульфа, по которому проходит граница Ирана с Азербайджаном, разбился вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси. Его гибель будет иметь серьезные последствия для преемственности верховного лидера страны. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, именно Ибрахим Раиси являлся одним из претендентов на то, чтобы стать верховным лидером Ирана. Он должен был сменить на этой должности Али Хаменеи, который еще в 2019 году назначил погибшего главой судебной системы, а потом в 2021 поддержал его на президентских выборах.

"Следующие несколько дней могут изменить ближайшую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера. Однако смерть Раиси в конечном итоге не изменит нынешнюю траекторию режима, направленную на более жесткую и консервативную внутреннюю политику и более агрессивную региональную политику", — говорится в отчете ISW.

Утром понедельника в Тегеране, как передает местное медиа IRNA состоялось экстренное заседание правительства, по итогам которого официально стало известно, что глава государства скончался.

Напомним, 20 мая появилась информация о том, на месте авиакатастрофы обнаружили тело Ибрахима Раиси и никому выжить не удалось. На борту находилось еще несколько чиновников, а именно: глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.