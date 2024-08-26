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Мнения Российско-украинская война

Это не была "страшная месть": почему ракетный удар по Украине был направлен на энергетику — новая тактика нового министра обороны России

В сегодняшнем ракетном ударе аналитик Александр Кочетков видит влияние нового российского министра обороны Белоусова. Он — экономист, прагматик и фанатик. Он искренне считает эту войну своим "священным крестовым походом" и будет пытаться любой ценой разрушить нашу энергетику и поставить Украину на колени

Александр Кочетков
Александр Кочетков
Политический аналитик
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ракетный удар
Фото: 24 канал | За сегодняшним ударом угадывается холодный расчет министра обороны РФ Белоусова
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ЭТО НЕ БЫЛА "СТРАШНАЯ МЕСТЬ"

Сегодняшний ракетный удар по Украине меня, так сказать, насторожил. Он был ожидаемым, но он не укладывается в типичный для недоимперии вариант "удара мести".

Потому что состоялся не в воскресенье, когда у нас праздник, а именно в понедельник, рабочий день, утром, когда наибольшая нагрузка на нашу энергетику. И подавляющее большинство ударов было именно по энергетическим структурам, а не "правительственным домам и центрам принятия решений", как пугали российские пропагандисты.

Вижу в этом влияние нового российского министра обороны А. Белоусова. Он — экономист, то есть, последовательный и действенный прагматик. А еще он конченный фанатик, адепт кремлевского православия. Для него не существует гуманизма, милосердия и чего-то подобного, потому что он искренне считает эту войну своим "священным крестовым походом".

Одно из последствий сегодняшнего обстрела — пострадавший дом в Луцке Fullscreen
Одно из последствий сегодняшнего обстрела — пострадавший дом в Луцке
Фото: ГСЧС

Поэтому под его руководством армия агрессора будет пытаться любой ценой разрушить нашу энергетику, спровоцировать гуманитарную катастрофу и поставить Украину на колени. Насколько это удастся, зависит от количества современных западных систем ПВО-ПРО, которые предоставляют партнеры, и наличия ракет к ним.

А еще от того, сможем ли мы контратаковать вражеские аэродромы не десятками, а сотнями своих дальнобойных дронов — только количество поможет нанести действительно ощутимый удар по воздушно-космическим силам агрессора и его ракетным комплексам наземного базирования.

Террористический удар еще может иметь продолжение в виде массированной атаки дронами, так что игнорировать сигналы предупреждения не следует.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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