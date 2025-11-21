Поддержите нас UA
Хитрость "плана капитуляции": как Россия нечаянно выдала желание повторить агрессию через год–два

Россия нечаянно выдала свое намерение повторить агрессию в Украине через год–два после заключения мира, уверен аналитик Александр Кочетков. Он обращает внимание на один из пунктов плана США, в котором говорится о запрете базирования на нашей территории дипломатических самолетов других государств — это явное желание Кремля подстелить соломку.

Александр Кочетков
Александр Кочетков
Политический аналитик
Путин подписывает документ в кабинете Кремля
Путин подстраховывается | Фото: Открытие источники

О ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ САМОЛЕТАХ В "МИРНОМ ПЛАНЕ"

Нашел "изюминку" в циничном российско-американском плане принуждения жертвы агрессии к мягкой капитуляции.

С территориальными потерями Украины все известно, об этом писали и пишут много. Далее большинство обозревателей обращает внимание, что, согласно "хотелкам" недоимперии, Украина должна сократить численность ВСУ до 250 тыс. человек, а также отказаться от разработки и приобретения баллистических и крылатых ракет средней дальности.

Все это вроде бы выглядит как опасения России, что Украина после прекращения боевых действий накопит силы и ударные вооружения и начнет освобождать оккупированные территории силой. Но на самом деле в засвеченном плане от РФ–США есть пункт, который полностью выдает настоящие планы и намерения агрессора.

Речь о запрете базирования на территории Украины дипломатических самолетов других государств. Не только военных баз и вооруженных формирований, а отдельным пунктом о дипломатических самолетах!

Это имеет смысл в единственном случае — если Россия уже сейчас планирует продолжить агрессию против Украины через год-два. Такое продолжение, разумеется, начнется с воздушных ракетно-шахедных ударов, по нашим аэродромам в частности. И наличие на этих аэродромах иностранных дипломатических самолетов существенно помешает будущей агрессии России. Потому что с российской "высокоточностью" такие самолеты будут гарантированно уничтожены или повреждены, а они считаются территорией государства, под флагом которого летают. То есть при желании это можно расценивать как нападение на страну: США, Великобританию, Францию — ту, откуда дипломатический самолет.

Недоимперия настолько не хочет каких-то осложнений при возобновлении агрессии против Украины, что заранее подстилает соломку, включив пункт о запрете базирования дипломатических самолетов на территории Украины в план "мягкой капитуляции Украины".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

