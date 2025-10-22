Украдено в США: откуда взялись российские реактивные КАБы и как их сбивать
Россия начинает активно применять реактивные КАБ, которые бьют на 200 километров. Признавая этот факт, специалист по ракетным технологиям Александр Кочетков отмечает, что массового производства этого оружия враг еще не наладил, и у Украины есть примерно полгода, чтобы найти противоядие.
РЕАКТИВНЫЕ КАБИНЫ ВРАГА — ОРУЖИЕ ВОЗДУШНОГО ТЕРРОРА
С появлением у агрессора КАБов (корректируемых авиабомб) с реактивным ускорителем в прифронтовые превращаются украинские города, которые находятся на расстоянии 150 км от линии фронта.
То есть враг получает ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ (далее объясню) возможность ежедневно атаковать эти города, их критическую инфраструктуру в первую очередь не только "шахедами" и ракетами различных типов, но и авиабомбами весом от 250 до 1500 кг. Это большая разрушительная сила, Харьков, к сожалению, тому подтверждение.
То есть из областных городов в зону поражения попадают Полтава, Днепр и пригород Киева.
В техническом плане недоимперия просто копирует конструкторские решения американских разработчиков, имеются в виду проекты управляемых авиабомб GBU и JASSM. Сначала для различных авиабомб у агрессора разработали обвес с крылышками, которые увеличили дальность полета до 40–70 км в зависимости от высоты сброса с самолета. Сейчас к обвесу добавили реактивный двигатель, и дальность при условии, что двигатель срабатывает штатно, возрастает до 200 км.
Хочу отметить, что американцы используют турбореактивный двигатель, что фактически превращает изделия проекта JASSM в крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью до 800 км. Враг пока использует твердотопливные двигатели, фактически ускорители, и дальность значительно меньше. Но работы над использованием для КАБов турбореактивных двигателей в России ведутся.
Точность российских реактивных КАБов определяется использованием спутниковой навигации и оптической системы распознавания на финальном участке траектории. То есть изделие предназначено для ударов по крупным объектам, как ТЭС, и по жилым кварталам для кошмарения мирного населения.
Эффективно противодействовать реактивным КАБам способны современные ракетные комплексы "Пэтриот", "Самп-Т" и подобные, а также самолеты-истребители с ракетами "воздух-воздух". РЭБ будет влиять на точность КАБов, отклоняя их от целей, но все равно они будут падать и взрываться поблизости.
Хотя инфа о том, что враг ведет такую разработку, появляется уже два года, никакого специализированного противодействия создано не было, даже, насколько мне известно, техническое задание на это не было разработано. Поскольку такой КАБ падает с большой высоты и со скоростью, которая вблизи цели может превышать 400 км/ч, то дроны-перехватчики ничем не помогут, что в очередной раз подтверждает, что они не являются "геймченджером" воздушного противостояния.
И напоследок — об относительно приятном. На сегодня враг ведет лишь опытно-конструкторские испытания своих реактивных КАБов. О массово серийном производстве и, соответственно, массовом применении речь пока не идет. Но через полгода реактивные КАБы станут для нас серьезной проблемой, если именно сейчас не начнет производиться эффективное противодействие, в частности, малые зенитные ракеты наземного и воздушного базирования. И нам очень нужны противовоздушные ракеты дальнего радиуса действия, например, "Метеор" или СМ-6, чтобы сбивать вражеские самолеты еще до выхода на позиции для запуска реактивных КАБов.
