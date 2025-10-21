Украине нужна "Паутина 2.0": эксперт рассказал о КАБах, долетающих до Днепра (видео)

ВС РФ уже месяцами экспериментируют с КАБами на реактивной тяге и, скорее всего, масштабируют их применение по Украине. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предупредил, что эти авиабомбы способны добивать до города Днепр, и рассказал, как с ними бороться.

Россия начала экспериментировать с управляемыми авиабомбами на реактивной тяге еще примерно в середине лета 2025 года. Об этом эксперт сообщил в эфире "Radio NV" 21 октября.

Про реактивные КАБы — с 3:35

"Пока, говорим "слава богу", им не удалось масштабировать эту историю. Вы абсолютно правы, что никто отказываться от этого не будет. Еще раз: дешево, сердито", — пояснил он.

Ступак рассказал, что специалисты, которые уже ознакомились с первыми образцами таких авиабомб после ударов по Украине, не считают их ощутимо дороже. Разница в стоимости — "буквально минимальная".

"И судя по всему, россияне будут действительно масштабировать", — признал он.

Відео дня

Военный эксперт назвал вопрос, как противостоять таким КАБам, риторическим. Он заверил, что над этим работают украинские инженеры и другие специалисты.

"200 км почти пролетает. Давай так: до Днепра теоретически может долетать. До Полтавы мы уже видели. А представим себе, если это будет масштабироваться, то действительно угроза будет огромная", — отметил Ступак.

Он пояснил, что один из методов борьбы с такими авиабомбами — это уничтожение носителей. По словам эксперта, в уничтожении авиапарка РФ "соревнуются" Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны, и СБУ со своей спецоперацией "Паутина" пока побеждает.

"Нам нужно что-то вроде "Паутины 2.0". Но уже в направлении не стратегической, например, авиации, а тактической", — подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он уточнил, что речь идет о бортах, которые летают вдоль линии фронта и сбрасывают авиабомбы. Такое же понимание, что "надо дотянуться" до вражеских самолетов, имеют украинские командующие и руководители спецслужб.

"Но в чем проблема с самолетами? Это очень мобильное средство. Сейчас, в 11:10 он еще на аэродроме, 11:15 — он уже может быть километров за 20 где-то в воздухе, и ты просто за ним не успеваешь. Поэтому здесь надо подготовить засаду", — добавил Ступак.

Напомним, КАБ с твердотопливным реактивным ускорителем упал в 20-30 километрах от Полтавы. OSINT-аналитики сообщили, что такая бомба способна преодолевать более 200 километров от точки пуска. Первые случаи ее применения зафиксировали еще в конце весны — начале лета 2025 года.

20 октября заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий проинформировал, что Россия налаживает серийное производство КАБов с дальностью до 200 километров. Универсальные модули, которые увеличивают радиус поражения, используются для бомб разных классов — от 250 до 3000 килограммов.

Военнослужащий Станислав Бунятов предупредил, что реактивные КАБы "не идеально точные", но вызывают в разы более масштабные разрушения, чем "Шахеды". Он призвал украинцев не игнорировать тревоги, ведь убийство мирных жителей — один из основных способов ведения войны для РФ.