КАБы будут бить до 200 км: РФ выходит на серийное производство бомб с большим боевым радиусом, — ГУР

Россияне налаживают серийное производство управляемых авиабомб с универсальными модулями, которые позволяют наносить удары на расстоянии до 200 км. Впервые ВС РФ использовали такие бомбы для обстрела Днепра, а теперь атакуют ими и другие города.

О модифицированных КАБах россиян заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал во время своего выступления 20 октября на форуме "Энергия, которая держит Украину", который транслировало информационное агентство "РБК-Украина". По словам Скибицкого, россияне совершенствуют универсальный модуль планирования и коррекции, с помощью которого они превращают обычные авиабомбы в управляемые со способностью планировать и повышенной дальностью поражения.

"Они позволяют применить по-новому обычные авиационные бомбы на 250, 500, 1 500 и 3 000 кг", — пояснил представитель ГУР.

По информации, которой располагает военная разведка, в течение сентября и октября 2025 года Россия разрабатывала и теперь вышла на окончательное опытное использование в бою авиабомб с новыми модулями управления.

"Боевой радиус таких бомб будет равняться около 200 км. Первые такие удары мы видели по Днепру, сейчас видим по другим городам — это как раз тот подход, который применяет РФ: увеличение дальности, повышение помехоустойчивости против наших систем радиоэлектронной борьбы. К сожалению, они уже выходят на серийное производство такого вооружения", — рассказал заместитель начальника ГУР.

Он добавил, что это оружие называют "Гром-1" или "Гром-2", но по сути это авиабомба с универсальными модулями, способная к планированию и барражированию. Ее боевой радиус применения составляет 150-200 км.

"По нашим данным, во время одного из последних испытаний, которое они провели, они достигли дальности 193 км", — отметил Скибицкий.

Модифицированные КАБы РФ: что известно

В Воздушных силах ВСУ 20 октября сообщили, что россияне впервые с начала вторжения атаковали КАБом Полтавскую область. В местных пабликах утверждают, что бомба упала в 30 км от города. По информации мониторинговых каналов, такой же бомбой россияне ударили по Лозовой Харьковской области 18 октября.

Военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" предупредил гражданских об опасности реактивных КАБов. Боец назвал удары модифицированными авиабомбами с дальностью до 200 км по Полтавской области и Лозовой новой фазой войны, которая несет угрозу тыловым городам.

16 октября КАБ с дальностью 150 км впервые летел по Николаеву.