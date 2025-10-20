ВС РФ впервые с начала вторжения атаковали КАБом Полтавскую область: первые подробности
Местные паблики уточняют, что российский КАБ упал в 30 километрах от областного центра. Мониторинговые каналы предполагают, что пуск авиабомбы был осуществлен с территории Белгородской области.
Авиабомба была запущена тактической авиацией на Харьковскою область с севера, однако долетела до Полтавской, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По информации местных пабликов, КАБ упал в 30 км от города.
Как информирует Telegram-канал Monitor, противник использовал по Полтавскому району планирующую авиабомбу с модулем управления и коррекции, вероятно, в модификации с реактивным двигателем, с территории Белгородской области, а это – около 120 км.
Ранее такой же авиабомбой ВС РФ ударили по Лозовой18 октября.
"Враг последовательно модифицирует средства воздушного нападения с целью увеличения дальности поражения и минимизации рисков для собственной тактической авиации", – отмечают авторы канала.
Как пишет "Зміст" со ссылкой на военных, цель летела через Скороходово и упала в Полтавском районе. Вероятно, россияне применили ракетно-бомбовое вооружение "Гром".
В ноябре 2024 года россияне ударили КАБом по селу Хухра Сумской области в 8 км от админграницы с Полтавской областью.
В чем опасность КАБов
Вес КАБа – от 370 кг до полутора тонн. Изготавливаются бомбы корпорацией "Тактическое ракетное вооружение".
КАБы имеют большую разрушительную силу, и противник забрасывает ими приграничные регионы, разрушая жилой фонд и гражданскую инфраструктуру.
Напомним, под вечер 18 октября россияне впервые атаковали Лозовую на Харьковщине с помощью управляемой авиационной бомбы (КАБ). Для обстрела ВС РФ использовали авиабомбу новой модификации — УМПБ-5Р, которая преодолела расстояние более 130 километров.
Из-за обстрела загорелся дом и повреждены 11 частных домов. Известно о шести пострадавших.
18 октября ВС РФ также атаковали Сумы: председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о попадании вблизи учебных заведений и объектах железнодорожной инфраструктуры.