ВС РФ впервые с начала вторжения атаковали КАБом Полтавскую область: первые подробности

Местные паблики уточняют, что российский КАБ упал в 30 километрах от областного центра. Мониторинговые каналы предполагают, что пуск авиабомбы был осуществлен с территории Белгородской области.

Авиабомба была запущена тактической авиацией на Харьковскою область с севера, однако долетела до Полтавской, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По информации местных пабликов, КАБ упал в 30 км от города.

Как информирует Telegram-канал Monitor, противник использовал по Полтавскому району планирующую авиабомбу с модулем управления и коррекции, вероятно, в модификации с реактивным двигателем, с территории Белгородской области, а это – около 120 км.

Ранее такой же авиабомбой ВС РФ ударили по Лозовой18 октября.

"Враг последовательно модифицирует средства воздушного нападения с целью увеличения дальности поражения и минимизации рисков для собственной тактической авиации", – отмечают авторы канала.

Как пишет "Зміст" со ссылкой на военных, цель летела через Скороходово и упала в Полтавском районе. Вероятно, россияне применили ракетно-бомбовое вооружение "Гром".

В ноябре 2024 года россияне ударили КАБом по селу Хухра Сумской области в 8 км от админграницы с Полтавской областью.

В чем опасность КАБов

Вес КАБа – от 370 кг до полутора тонн. Изготавливаются бомбы корпорацией "Тактическое ракетное вооружение".

КАБы имеют большую разрушительную силу, и противник забрасывает ими приграничные регионы, разрушая жилой фонд и гражданскую инфраструктуру.

Напомним, под вечер 18 октября россияне впервые атаковали Лозовую на Харьковщине с помощью управляемой авиационной бомбы (КАБ). Для обстрела ВС РФ использовали авиабомбу новой модификации — УМПБ-5Р, которая преодолела расстояние более 130 километров.

Из-за обстрела загорелся дом и повреждены 11 частных домов. Известно о шести пострадавших.

18 октября ВС РФ также атаковали Сумы: председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о попадании вблизи учебных заведений и объектах железнодорожной инфраструктуры.