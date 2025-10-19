Первый удар КАБ по Лозовой: в чем опасность новой модификации авиабомбы, которой россияне совершили атаку

Под вечер 18 октября россияне впервые атаковали Лозовую на Харьковщине с помощью управляемой авиационной бомбы (КАБ). Для обстрела ВС РФ использовали авиабомбу новой модификации — УМПБ-5Р, которая преодолела расстояние более 130 километров.

Новая модификация российских КАБов УМПБ-5Р (унифицированный межвидовой планировочный боеприпас) относится к реактивному типу. Об этом сообщили в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры.

"По предварительным данным правоохранителей, по г. Лозовая был нанесен удар управляемой авиационной бомбой новой модификации — УМПБ-5Р (реактивного типа), которая преодолела расстояние ориентировочно 130 км", — отметили в ведомстве.

УМПБ-5Р: чем опасна новая модификация КАБ

Как рассказал "Суспільному" обозреватель издания "Мілітарний" Вадим Кушников, УМПБ-5Р создан на базе ФАБ-250. По его словам, вес боевой части боеприпаса достигает 99 килограммов во взрывчатом веществе. Однако, в отличие от обычных ФАБ с комплектами УМПБ, которые могут достигать целей на расстоянии 60 и более километров, авиабомбы УМПБ-5Р способны достигать целей на большем расстоянии.

Відео дня

Эксперт отметил, что этому способствует реактивный двигатель малой мощности. Именно он позволяет увеличить радиус действия вооружения.

В то же время известно, что конструкция является относительно не новой, ведь подобные россияне изготавливали еще до начала полномасштабной войны. С 2023 года они активизировали свои усилия в этом направлении.

Однако, по словам Кушникова, пока темпы производства этих боеприпасов у россиян не слишком высоки и достигают лишь сотни в месяц. Однако ВС РФ активно применяют это вооружение для атак по линии фронта, прифронтовых населенных пунктах.

Удар ВС РФ по Лозовой 18 октября: что известно о последствиях

Об атаке КАБа на Лозовую сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, удар случился около 17:35 часов.

Из-за обстрела загорелся дом и повреждены 11 частных домов. Известно о шести пострадавших, информировал чиновник, показав кадры последствий атаки.

В прокуратуре уточнили, что КАБ, вероятно, россияне запустили с оккупированной территории. Также там отметили, что это первый случай применения КАБ для ударов по Лозовой.

Напомним, 18 октября ВС РФ также атаковали Сумы: председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о попадании вблизи учебных заведений и объектах железнодорожной инфраструктуры.

Также Генштаб 18 октября информировал, что россияне усиливают атаки по Украине: за день выпустили почти 300 КАБов.