Удар ВС РФ по Сумам: в ОВА показали последствия атаки по гражданской инфраструктуре (фото, видео)

ВС РФ на протяжении 19 октября терроризируют Сумы, продолжая разрушать гражданскую инфраструктуру и наносить увечья местным жителям.

В воскресенье днем российские оккупанты атаковали город с новой силой. Есть прилеты вблизи учебных учреждений и в объекты железнодорожной инфраструктуры, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Взрывной волной повреждены окна в пассажирских вагонах и здании вокзала", – написал он, прикрепив к публикации фото последствий атаки.

В Сумской городской военной администрации добавили, что одно из попаданий пришлось по детскому садику в Колпаковском районе Сум. Есть повреждения на территории.

"Шахед" разрушил летный павильон на территории детского садика Фото: Сумской городской совет Фото: Сумской городской совет

На видео, опубликованных в соцсетях, виден обломок ударного дрона типа "Шахед". БпЛА частично разрушил летний павильон на территории детского сада.

Відео дня

В СГВА уточнили, что в пассажирских вагонах на железной дороге повреждено около 25 окон.

Обошлось без пострадавших.

С 17:04 в Сумской области действуют графики аварийных отключений по команде НЭК "Укрэнерго": обесточены 1 и 2 очереди потребителей.

Под атакой город был и вчера. Прицельный удар ВС РФ по автозаправочной станции в Сумах не обошелся без пострадавших. Две женщины, 51 и 53 года, обратились за помощью к медикам из-за полученных ранений.

Напомним, Россия в войне с Украиной начала применять новые дроны-камикадзе БМ-35, на одном из которых впервые заметили тепловизионную камеру. БпЛА летел атаковать Сумы.

Также сообщалось, что в РФ публично уволили топ-генерала, который наступал на Сумы и Харьков.