Удар ЗС РФ по Сумам: в ОВА показали наслідки атаки по цивільній інфраструктурі (фото, відео)

ЗС РФ протягом 19 жовтня тероризують Суми, продовжуючи руйнувати цивільну інфраструктуру і завдавати каліцтва місцевим жителям.

У неділю вдень російські окупанти атакували місто з новою силою. Є прильоти поблизу навчальних закладів та в об'єкти залізничної інфраструктури, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в пасажирських вагонах і будівлі вокзалу", — написав він, прикріпивши до публікації фото наслідків атаки.

У Сумській міській військовій адміністрації додали, що одне з влучень припало на дитячий садок у Колпаківському районі Сум. Є пошкодження на території.

"Шахед" зруйнував льотний павільйон на території дитячого садка Фото: Сумська міська рада Фото: Сумська міська рада

На відео, опублікованих у соцмережах, видно уламок ударного дрона типу "Шахед". БпЛА частково зруйнував літній павільйон на території дитячого садка.

Відео дня

У СГВА уточнили, що в пасажирських вагонах на залізниці пошкоджено близько 25 вікон.

Обійшлося без постраждалих.

З 17:04 у Сумській області діють графіки аварійних відключень за командою НЕК "Укренерго": знеструмлено 1 і 2 черги споживачів.

Під атакою місто було і вчора. Прицільний удар ЗС РФ по автозаправній станції в Сумах не обійшовся без постраждалих. Дві жінки, 51 і 53 роки, звернулися по допомогу до медиків через отримані поранення.

Нагадаємо, Росія у війні з Україною почала застосовувати нові дрони-камікадзе БМ-35, на одному з яких уперше помітили тепловізійну камеру. БпЛА летів атакувати Суми.

Також повідомлялося, що в РФ публічно звільнили топгенерала, який наступав на Суми та Харків.