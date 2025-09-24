В РФ публично уволили топ-генерала, который наступал на Сумы и Харьков: что это значит, — BBC

Российского генерал-полковника Александра Лапина, который участвовал в нескольких наступательных операциях в Украине, публично уволили из армии и отправили на гражданскую должность в Татарстан. Аналитик агентства BBC объяснил, что может идти речь о смене топофицеров старого поколения на новых.

Кремль обычно скрывает скандальные увольнения, но на этот раз об инциденте написали топовые росСМИ, отметили на BBC. Лапин активно руководил боевыми действиями в Украине, известный наступлением на Киев и Чернигов, позже — на Лисичанск, позже — имел задачу вытеснить ВСУ из Курской области и устроить "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях. Топ-офицера ВС РФ, которому нет 61 года, отстранили из армии, а медиа объяснило, что может идти речь о смене поколений и о действиях против начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Медиа обратило внимание на информацию росСМИ "РБК", которое 21 сентября сообщило об увольнении Лапина. Анонимные источники рассказали, что топ-генерал, которого в августе отстранили от командования Ленинградским военным округом, стал гражданским и уедет в Татарстан. Новая должность бывшего военного — помощник главы российского региона: будет заниматься военными, которые вернулись с войны в Украине, говорится в заметке росСМИ. Между тем BBC объяснило, что такая публичность необычна для Кремля, поскольку подобные увольнения происходят в тайне. По мнению корреспондента Ильи Балабанова, публичное увольнение подает определенные сигналы относительно российской армии.

Война РФ — генерал Лапин и внезапное увольнение

В статье напомнили, что генерал Лапин провел несколько кампаний в Украине и каждый раз это сопровождалось либо скандалами, либо бегством с оккупированных территорий. С 2024 года он занимался прорывом ВСУ в Курской области, и снова российское командование, и даже Z-блогеры, видели провалы. В частности, сначала ВС РФ благодаря "мясным штурмам" оккупировали несколько сел в Сумской области, но пришлось отступать. Аналогичная ситуация — в Харьковской области, в которой "у подопечных Лапина дела тоже шли плохо". На четвертом году войны РФ и после серии провалов генерала, который был заместителем Герасимова, все же решили отстранить от командования. По мнению корреспондента BBC, Кремль, вероятно, решил обновить людей вокруг начальника Генштаба или же речь идет о "естественной смене поколений".

"Можно говорить о серьезном тренде в российской армии. Очевидна тенденция к замене генералов из его когорты на новые лица из группы заместителя министра обороны Юнус Бека Евкурова и министра обороны Андрея Белоусова", — заключало ВВС.

Отметим, 21 августа Фокус писал об отстранении Лапина с должности командующего группировкой "Север", которая воевала на границе Курской области. Новым командующим стал генерал Евгений Никифоров, причастный к ракетному удару по драмтеатру в Чернигове в августе 2023 года.

Напоминаем, в августе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о действиях ВС РФ в Сумской области и о планах российского командования на Запорожье.