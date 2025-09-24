У РФ публічно звільнили топгенерала, який наступав на Суми та Харків: що це означає, — BBC

Російського генерал-полковника Олександра Лапіна, який брав участь у кількох наступальних операціях в Україні, публічно звільнили з війська та відправили на цивільну посаду у Татарстан. Аналітик агентства BBC пояснив, що може іти мова про зміну топофіцерів старого покоління на нових.

Кремль зазвичай приховує скандальні звільнення, але цього разу про інцидент написали топові росЗМІ, зауважили на BBC. Лапін активно керував бойовими діями в Україні, відомий наступом на Київ і Чернігів, пізніше — на Лисичанськ, згодом — мав завдання витіснити ЗСУ з Курської області та влаштувати "буферну зону" у Сумській та Харківській областях. Топофіцера ЗС РФ, якому немає 61 років, усунули з армії, а медіа пояснило, що може іти мова про зміну поколінь та про дії проти начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Медіа звернуло увагу на інформацію росЗМІ "РБК", яке 21 вересня повідомило про звільнення Лапіна. Анонімні джерела розповіли, що топгенерал, якого у серпні усунули від командування Ленінградським військовим округом, став цивільним і поїде у Татарстан. Нова посада колишнього військового — помічник голови російського регіону: займатиметься військовими, які повернулись з війни в Україні, ідеться у дописі росЗМІ. Тим часом BBC пояснило, що така публічність незвична для Кремля, оскільки подібні звільнення відбуваються у таємниці. На думку кореспондента Іллі Балабанова, публічне звільнення подає певні сигнали щодо російської армії.

Війна РФ — генерал Лапін та раптове звільнення

У статті нагадали, що генерал Лапін провів кілька кампаній в Україні й щоразу це супроводжувалось або скандалами, або втечами з окупованих територій. З 2024 року він займався проривом ЗСУ в Курській області, і знов російське командування, і навіть Z-блогери, бачили провали. Зокрема, спершу ЗС РФ завдяки "м'ясним штурмам" окупували кілька сіл в Сумській області, але довелось відступати. Аналогічна ситуація — у Харківській області, у якій "у підопічних Лапіна справи теж йшли погано". На четвертому році війни РФ та після серії провалів генерала, який був заступником Герасимова, все ж вирішили усунути від командування. На думку кореспондента BBC, Кремль, ймовірно, вирішив оновити людей навколо начальника Генштабу або ж ідеться про "природну зміну поколінь".

"Можна говорити про серйозний тренд у російському війську. Очевидна тенденція до заміни генералів із його когорти на нові обличчя з групи заступника міністра оборони Юнус Бека Євкурова та міністра оборони Андрія Бєлоусова", — підсумовувало ВВС.

Зазначимо, 21 серпня Фокус писав про усунення Лапіна з посади командувача угрупуванням "Північ", яке воювало на кордоні Курської області. Новим командувачем став генерал Євген Нікіфоров, причетний до ракетного удару по драмтеатру в Чернігові в серпні 2023 року.

Нагадуємо, у серпні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про дії ЗС РФ в Сумській області й про плани російського командування на Запоріжжя.