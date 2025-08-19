Росія перекидає війська з Сумщини: які плани Москви на Запорізьку область

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попереджає про новий наступ РФ на Запорізьку область. Для цього Росія перекидає війська з Сумщини. Фокус дізнався, чи є перемовини імітацію для підготовки нового наступу і як Україна готується відбити атаку.

Російська армія готується до нового наступу на Запорізькому напрямку з наміром захопити всю область. Для цього окупанти перекидають війська з Сумщини, про що заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, ситуація на фронті залишається складною. Російські сили перегруповуються, зосереджуючись на двох ключових напрямках: Покровському, що має для них стратегічне значення, та Запорізькому, де планується активізація наступальних дій.

"І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії. Станом на сьогодні там (на Запорізькому напрямку, – ред.) тривають дії невисокої інтенсивності. Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани…" — підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський наголосив, що мета Росії — прорив української оборони, просування вглиб території та повне захоплення Запорізької області.

Новий наступ на Запорізьку область: коли він відбудеться

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Володимир Путін не полишає планів продовжувати наступальні операції, попри видимі спроби вести дипломатичні переговори. Експерт підкреслює, що всі кроки Кремля на дипломатичному фронті є не більше ніж імітацією готовності до переговорів. Ця тактика, на думку Коваленка, слугує лише для створення ілюзії компромісу на міжнародній арені, тоді як справжня мета Путіна залишається незмінною — затягування війни та розширення контролю над українськими землями.

"Дипломатичний трек, за словами оглядача, не обіцяє значних проривів і зводиться до імітаційних дій, які не мають реального впливу на ситуацію. Росія висуває ультимативні умови, такі як обмін територіями чи визнання тимчасово окупованих районів, однак ці пропозиції є лише ширмою для приховування агресивних намірів. На відміну від дипломатичних заяв, лінія бойового зіткнення демонструє зовсім іншу картину. До кінця 2025 року російські окупанти продовжуватимуть активні наступальні операції, не виявляючи жодних ознак готовності до деескалації. Навпаки, фіксуються передислокації військ, перегрупування сил і підготовка до розширення бойових дій на нових напрямках", — підкреслює Фокусу оглядач.

Особливу увагу експерт звертає на ситуацію в Запорізькій області, де помічені спроби тактичних маневрів російських військ. Передислокації та перегрупування вказують на наміри відкрити нові осередки активності, зокрема в районах, де раніше бойові дії були менш інтенсивними. На Новопавлівському напрямку, де діє п’ята російська загальновійськова армія, ситуація виглядає особливо загрозливою. У районі Темирівки є ризик просування до Гуляйполя, що може створити додатковий тиск на українські оборонні рубежі. Хоча ці дії поки що мають тактичний характер, вони свідчать про стратегічну підготовку до подальшого наступу.

Новий наступ на Запоріжжя: чи є у Сил оборони потенціал для відбиття наступу

Коваленко категорично заявляє, що немає жодних ознак того, що Росія планує припиняти війну.

"Сили оборони України, які продовжують утримувати стратегічну оборону, мають достатній потенціал для протистояння. Проте деталі планів і готовності відомі лише головнокомандувачу Збройних сил України. Масштаби майбутніх наступальних дій значно поступатимуться тим, що спостерігалися на початку повномасштабного вторгнення. Росія, порівняно з 2022–2024 роками, зазнала значного виснаження. Її ресурси, як людські, так і матеріальні, суттєво зменшилися, що впливає на здатність проводити масштабні операції", — додав експерт.

За словами оглядача, наразі російська армія має у зоні бойових дій майже 700 тисяч особового складу, однак цього недостатньо для ефективного наступу через катастрофічний дефіцит техніки. Брак бронетехніки, артилерії та інших ключових компонентів змушує Кремль зосереджуватися на локальних тактичних діях, а не на широкомасштабних наступах, як-от захоплення тисяч квадратних кілометрів на день у 2022 році. Перекидання військ із таких важливих напрямків, як Покровський чи Костянтинівський, виглядає неможливим через нестачу резервів. Росія не може дозволити собі послабити ці рубежі, що ще більше обмежує її стратегічні можливості.

Нагадаємо, що речник ДПСУ Руслан Демченко поділився інформацією про потенційні провокації Росії на кордоні з Білоруссю під час навчань "Запад 2025". Ці маневри можуть стати маскуванням для агресії з боку РФ.

Також Фокус писав про спроби наступу РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Росіяни форсують річку Оскіл, що б влаштувати плацдарм на правому березі, але втратили при цьому ледь значну частину дивізії.