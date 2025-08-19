Росія зосередила на Сумщині 50 тисяч окупантів, але штурмів стало менше, — ДПСУ (відео)

У прикордонному загоні "Сталевий Кордон" повідомили, що ЗС РФ наступають лише на одному напрямку — Курському. Ворогу не вдається досягти своїх цілей, але він проводить накопичення своїх військ.

"На Сумщині ситуація залишається досить напруженою саме на Курському напрямку — в межах Хотінської та Юнаківської територіальних громад. Саме там ворог здійснює накопичення найбільшої кількості особового складу — близько 50 тисяч", — розповів начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов у коментарі "Новини.LIVE" 19 серпня.

З його слів, саме на цій ділянці російські окупанти постійно проводять активні штурми. За минулу добу там зафіксували сім боєзіткнень, але усі їх вдалося відбити.

"Сили оборони роблять усе можливе й неможливе для того, щоб стримувати ворога на Курському напрямку", — підкреслив Шевцов.

Він додав, що в інших районах ЗС РФ не наступають. Однак обстріли з боку окупантів на тих територіях не припиняються, ворог б’є керованими авіабомбами й артилерією, а також застосовує розвідувальні й ударні дрони.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі "Еспресо" 19 серпня також підтвердив, що найактивнішим напрямком на Сумщині нині є Курський.

"Нагадаю, що кордон з Росією по Сумщині — це близько 550 кілометрів, і тільки на такому невеличкому відтинку ворог проявляє свою інтенсивність малими піхотними групами, це в межах Хотінської та Юнаківської громад", — повідомив він.

Однак представник ДПСУ запевнив, що окупантів вдалося зупинити. Досягти якихось цілей ЗС РФ не вдається, а тепер Сили оборони контратакують й витісняють ворога за межі території України.

"По позиціях підрозділів Державної прикордонної служби на цьому напрямку в наших смугах оборони також можу відмітити, що спроби ворога просуватися, спроби застосування цих малих піхотних груп, вони значно зменшилися. Хоч кількість обстрілів з артилерії, авіації, дронів не припиняється, але, власне, спроби штурмів — значно менші", — зауважив Демченко.

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський інформував, що Сили оборони звільнили на Сумщині 6 окупованих сіл і важливих точок з 18 і у двох місцях вийшли до кордону з Росією.

Раніше, 11 серпня, майор ЗСУ Андрій Ткачук запевнив, що ситуація на Сумському напрямку стабілізується. Він підкреслив, що ворог не має можливостей задля наступу на обласний центр, хоча "дуже нагнітав ситуацію".