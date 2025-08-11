"Тьоткіно просто зрівняли з землею": ЗСУ переходять до контратак на півночі, — офіцер (відео)

Майор ЗСУ Андрій Ткачук запевнив, що ситуація на Сумському напрямку стабілізується. Окрім того, українські війська продовжують виконувати завдання у Курській області РФ.

"Щодо півночі. Там в нас стабілізується ситуація. Там ми переходимо до контратакувальних дій", — заявив політолог в ефірі телемарафону 11 серпня.

Він згадав, як ворог "дуже нагнітав ситуацію", що ЗС РФ підуть на Суми. Український офіцер запевнив, що на сьогодні Росії не вистачить ані можливостей, ані зусиль для наступу на обласний центр.

"Це нереально великі потуги й нереально великі сили. В нас там з боку Кіндратівки, ми там вже домінуємо. Також був звільнений вчора ще один населений пункт. Тобто Сили оборони фактично відтісняють ворога поступово, тиждень за тижнем, з нашої території", — підкреслив він.

Кіндратівка та інші населені пункти Сумського напрямку на мапі бойових дій Фото: Deep State

Військовий окремо прокоментував ситуацію на Курському напрямку.

"Якщо ми беремо російську територію, наприклад населений пункт Тьоткіно, там просто ми його вже зрівняли із землею. Тобто росіяни намагаються постійно туди зайти й щось витіснити наші групи, а ми їх постійно криємо. Там якесь таке замкнуте коло, сансара смерті росіян така собі, дуже хороша для нас", — повідомив він.

Ткачук пояснив, що Тьоткіно розташоване в невигідному географічно положенні, і це дозволяє ЗСУ бити по ворогу. Він запевнив, що українські сили продовжують виконувати завдання у Курській області.

Тьоткіно та інші населені пункти Курського напрямку на мапі бойових дій Фото: Deep State

"На півночі ситуація стабілізується і я думаю, що поступово-поступово ми будемо витісняти ворога з нашої Сумщини", — підсумував офіцер.

Нагадаємо, командири ЗСУ розкрили для The Washington Post нові деталі щодо Курської операції, яка почалася у 2024 році. Один з офіцерів зізнався, що вважав рішення вищого командування божевільним, і розвідка помилилась в оцінці сконцентрованих у регіоні ворожих сил.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що Росія перекидає додаткові сили й техніку у Запорізьку область. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко інформував, що буди "вечір і ніч" прямували танки, вантажівки зі снарядами та живою силою, бронетехніка ворога.