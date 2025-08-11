Прорив у тил РФ і відступ під тиском КНДР: у ЗСУ розкрили ексклюзивні деталі Курської операції

На початку серпня 2024 року українські війська влаштували справжній сюрприз для ворога — зайшли у Курську область з метою захопити території. Командири згадали, як ці плани приховувались навіть від самих бійців, а рішення вищих воєначальників здавалось божевіллям.

У червні минулого року командир 82-ї десантно-штурмової бригади полковник Дмитро Волошин викликав довірених офіцерів і змусив їх підписати угоди про нерозголошення. Після цього він розповів про несподіваний наказ головнокомандувача Олександра Сирського, щойно виданий у Києві — розробити план вторгнення на територію РФ. Про це військовий згадав у коментарі The Washington Post, опублікованому 11 серпня.

За даними видання, Україна сподівалась встановити контроль над приблизно 1300 кв.км., щоб обміняти ці землі на власні території. Однак після тривалого відступу під контролем ЗСУ залишаються приблизно 10 кв.км. Попри це Курська операція оголила неспроможність Кремля захистити свій район від війни й довела, що "найпотужніша зброя" України — це вміння дивувати.

Результати Курської операції на мапі Фото: The Washington Post

"Спочатку ми планували провести більше рейдів, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія. Вона була нам потрібна вже давно", — зізнався журналістам Сирський.

Волошин згадав, як вперше почувши про план наступу, подумав, що вище командування "збожеволіло". Командир 80-ї штурмової бригади відмовився від участі в операції й був звільнений. Однак лише шість тижнів літа змусили полковника змінити думку.

Побоюючись витоку інформації, Україна не повідомила про свої наміри жодного партнера, в тому числі США.

"Перемоги люблять тишу. Вони народжуються в тиші й готуються в тиші. Коли створюється або проводиться інформаційна кампанія і всі кричать: "Дайте мені це, дайте мені те", то, звичайно, ворог теж про це знає і теж готується", — пояснив Сирський.

Він наголосив, що цього разу українці "мусили перемогти". Головнокомандувач направив на навчання тисячі бійців, де практикували штурмові маневри. Однак вони не знали, де насправді будуть воювати. Згодою солдатів перекинули разом з технікою до Сум і здавалось, що вони готуються до оборони на випадок ворожого наступу.

Командир 225-го окремого штурмового батальйону майор Олег Ширяєв готував своїх солдатів до Курської операції, про яку фактично дізнався лише за два тижні до того, як вони перетнули кордон.

"Я думав, що ми або загинемо, або опинимося в оточенні", — згадав він свою першу реакцію.

Фото 2024 року — українські бійці у місті Суджа Фото: Скриншот

Однак вже до кінця дня 6 серпня Ширяєв переніс штаб на російську базу у селі Дар’їно.

"У нас були документи ворога, карти мінних полів, карти артилерійських позицій і все інше. І ми продовжували бігти", — розповів він.

За два дні бійці Ширяєва пройшли відстань, яку мали долати за п’ять. Під час наступу у Курську область Україна використовувала західну зброю, включно з HIMARS американського виробництва. Це дозволяло знищувати ЗС РФ у місцях концентрації.

Безладною реакцією РФ були здивовані навіть ті командири, які планували операцію. Зі слів Волошина, розвідка значно недооцінила кількість російських військ у регіоні, і якби дані були точнішими, українці могли б не наважитись на наступ. Однак ворога вдалося дезорієнтувати. Сирський очікував, що росіяни почнуть тікати через несподіваний удар, так і відбувалося.

Україна вже почала повільно відступати, коли у грудні на Курському напрямку несподівано з’явились тисячі північнокорейських військових. Вони рухались великими групами й, здавалося, не помічали небезпечних БПЛА. З настанням зими, зі слів українських спецпризначенців, бійці КНДР виявились ще більш грізними.

"Без корейців вони б не досягли жодного успіху", — запевнив Сирський, коментуючи здатність РФ відбити Курську операцію.

Згодом росіяни також вдалися до ефекту несподіванки — розробили план засідки в тилу, відправивши бійців до позицій ЗСУ через відключений підземний газопровід. Це мало для ворога свої наслідки: солдати вмирали й страждали від проблем зі здоров’ям, в тому числі колапсу легенів і хімічного отруєння. Однак, зі слів Ширяєва, українські сили не були готові до цієї хитрості.

"Це ще один випадок, коли ми наступаємо на ті самі граблі", — зауважив він.

У виданні додали, що навіть попри збільшення побоювань щодо наступу ЗС РФ на Суми, багато українців вважають Курську операцію успішною, адже вона затримала окупантів на цілий рік.

Нагадаємо, 6 серпня у ЗСУ святкували річницю наступу на Курську область РФ. Головнокомандувач Олександр Сирський підбив підсумки операції у ворожих втратах.

В інтерв’ю від 7 серпня генерал ділився, що командирам підрозділів ЗСУ ставили задачі контролювати трубопроводи, які можуть використати росіяни для виходу назовні. Зі слів Сирського, ймовірно, військові "десь не догледіли" або недооцінили ворожу зухвалість.