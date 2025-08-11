Прорыв в тыл РФ и отступление под давлением КНДР: в ВСУ раскрыли эксклюзивные детали Курской операции

В начале августа 2024 года украинские войска устроили настоящий сюрприз для врага — зашли в Курскую область с целью захватить территории. Командиры вспомнили, как эти планы скрывались даже от самих бойцов, а решение высших военачальников казалось безумием.

В июне прошлого года командир 82-й десантно-штурмовой бригады полковник Дмитрий Волошин вызвал доверенных офицеров и заставил их подписать соглашения о неразглашении. После этого он рассказал о неожиданном приказе главнокомандующего Александра Сырского, только что изданном в Киеве — разработать план вторжения на территорию РФ. Об этом военный упомянул в комментарии The Washington Post, опубликованном 11 августа.

По данным издания, Украина надеялась установить контроль над примерно 1300 кв.км., чтобы обменять эти земли на собственные территории. Однако после длительного отступления под контролем ВСУ остаются примерно 10 кв.км. Несмотря на это Курская операция обнажила неспособность Кремля защитить свой район от войны и доказала, что "самое мощное оружие" Украины — это умение удивлять.

Результаты Курской операции на карте Фото: The Washington Post

"Сначала мы планировали провести больше рейдов, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория. Она была нам нужна уже давно", — признался журналистам Сырский.

Волошин вспомнил, как впервые услышав о плане наступления, подумал, что высшее командование "сошло с ума". Командир 80-й штурмовой бригады отказался от участия в операции и был уволен. Однако лишь шесть недель лета заставили полковника изменить мнение.

Опасаясь утечки информации, Украина не уведомила о своих намерениях ни одного партнера, в том числе США.

"Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или проводится информационная кампания и все кричат: "Дайте мне это, дайте мне то", то, конечно, враг тоже об этом знает и тоже готовится", — пояснил Сырский.

Он подчеркнул, что на этот раз украинцы "должны были победить". Главнокомандующий направил на учения тысячи бойцов, где практиковали штурмовые маневры. Однако они не знали, где на самом деле будут воевать. Согласием солдат перебросили вместе с техникой в Сумы и казалось, что они готовятся к обороне на случай вражеского наступления.

Командир 225-го отдельного штурмового батальона майор Олег Ширяев готовил своих солдат к Курской операции, о которой фактически узнал лишь за две недели до того, как они пересекли границу.

"Я думал, что мы либо погибнем, либо окажемся в окружении", — вспомнил он свою первую реакцию.

Фото 2024 года — украинские бойцы в городе Суджа Фото: Скриншот

Однако уже к концу дня 6 августа Ширяев перенес штаб на российскую базу в селе Дарьино.

"У нас были документы врага, карты минных полей, карты артиллерийских позиций и все остальное. И мы продолжали бежать", — рассказал он.

За два дня бойцы Ширяева прошли расстояние, которое должны были преодолевать за пять. Во время наступления в Курскую область Украина использовала западное оружие, включая HIMARS американского производства. Это позволяло уничтожать ВС РФ в местах концентрации.

Беспорядочной реакцией РФ были удивлены даже те командиры, которые планировали операцию. По словам Волошина, разведка значительно недооценила количество российских войск в регионе, и если бы данные были более точными, украинцы могли бы не решиться на наступление. Однако врага удалось дезориентировать. Сырский ожидал, что россияне начнут бежать из-за неожиданного удара, так и происходило.

Украина уже начала медленно отступать, когда в декабре на Курском направлении неожиданно появились тысячи северокорейских военных. Они двигались большими группами и, казалось, не замечали опасных БПЛА. С наступлением зимы, по словам украинских спецназовцев, бойцы КНДР оказались еще более грозными.

"Без корейцев они бы не достигли никакого успеха", — заверил Сырский, комментируя способность РФ отбить Курскую операцию.

Впоследствии россияне также прибегли к эффекту неожиданности — разработали план засады в тылу, отправив бойцов к позициям ВСУ через отключенный подземный газопровод. Это имело для врага свои последствия: солдаты умирали и страдали от проблем со здоровьем, в том числе коллапса легких и химического отравления. Однако, по словам Ширяева, украинские силы не были готовы к этой хитрости.

"Это еще один случай, когда мы наступаем на те же грабли", — отметил он.

В издании добавили, что даже несмотря на увеличение опасений относительно наступления ВС РФ на Сумы, многие украинцы считают Курскую операцию успешной, ведь она задержала оккупантов на целый год.

В интервью от 7 августа генерал делился, что командирам подразделений ВСУ ставили задачи контролировать трубопроводы, которые могут использовать россияне для выхода наружу. По словам Сырского, вероятно, военные "где-то не досмотрели" или недооценили вражескую дерзость.