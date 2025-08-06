Годовщина вторжения в Курскую область: Сырский подвел итоги "смелой" операции ВСУ

На пике Курской операции украинские силы контролировали до 1300 км² вражеской территории. За этот год, как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Россия потеряла более 77 тысяч бойцов.

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"Шестое августа — выдающаяся дата в военной истории нашего государства. В этот день 2024 года началась Курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора", — сообщил генерал.

Он отметил, что эта операция была "решительным и смелым шагом" в ответ на то, что РФ готовила новое наступление на севере Слобожанщины. ВСУ не ждали вражеского удара, а нанесли собственный.

"Делом показали, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать", — подчеркнул Сырский.

Он проинформировал, что Курская операция была тщательно спланирована. Украинским подразделениям удалось прорвать российскую оборону, зайди в глубокий тыл и сорвать логистику противника. На пике под контролем Украины находились до 1300 км² территории региона.

"Мы деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать на Курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта. К тому времени мы не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле", — пояснил главнокомандующий.

Он подвел итоги потерь, нанесенных РФ за год Курской операции. Потери личного состава составили более 77 тысяч бойцов убитыми и ранеными, и примерно 4 тысячи из них — это граждане КНДР.

Кроме того, было уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники России, в том числе:

211 танков;

1083 ББМ;

907 артсистем;

1 самолет;

3 вертолета;

15 средств ПВО;

2795 единиц автотранспорта.

Также обменный фонд пополнился на 1018 российских военных, попавших в плен. Это позволило вернуть домой сотни украинцев, в том числе тех, кто находился в неволе с 2022 года.

"Фактически, противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес в Курскую область основную интенсивность применения управляемых авиабомб. Наступательная операция в Курской области достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства", — подчеркнул Сырский.

Он назвал Курскую операцию подтверждением, что украинская армия имеет стратегическое мышление, силу и волю, и от имени командования поблагодарил всех причастных воинов, отметив их профессионализм, храбрость, стойкость и самоотверженность.

"Склоняю голову, вспоминая побратимов, которые в ходе Курской операции отдали за Украину самое дорогое — свои жизни. Мы продолжаем бороться, держа строй с памятью о тех, кто не вернулся, но остался с нами — в нашем деле, в нашей Победе", — отметил генерал.

Он добавил, что на сегодня ВСУ сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть наступательной группировки РФ. Украинские силы действуют, как и год назад — наносят удары и держат рубежи, борясь за справедливый мир.

Напомним, 21 июля в подразделении "Скала" рассказали об успешном наступлении в Курской области, в результате которого удалось взять под контроль населенный пункт и урочище Новый Путь.

Ранее, 18 июля, 4-му отдельному полку БпАК СБС показали, как уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор", из которого ВС РФ пытались сбить украинский ударный БПЛА. Побег после безрезультатной работы также не удался.