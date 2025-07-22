Уничтожили два батальона: полк "Скала" поделился деталями операции под Курском (видео)

Штурмовые и разведывательные группы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» рассказали, как провели успешную наступательную операцию на территории Курской области России, взяв под контроль населенный пункт и урочище Новый Путь.

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21 июля пресс-служба подразделения опубликовала видео об операции бойцов "Скалы" на территории РФ.

По словам бойцов, операция началась в мае с форсирования государственной границы РФ мотогруппой. Ночью украинские военные закрепились на российской стороне и вскоре к ним присоединились штурмовые пехотные группы. Первые траншеи в южной части урочища были заняты сразу, что позволило развернуть опорный пункт для дальнейших атак.

На направлении наступления россияне создали глубоко эшелонированную оборону: в районе Нового Пути был расположен крупный опорный пункт с десятками укрепленных блиндажей и огневых точек, прикрытых минными полями и бетонными заграждениями. По данным украинских военных, в этом районе находилась до роты российской пехоты.

Заметив продвижение украинских сил, противник начал подтягивать резервы, и чтобы своевременно выявить передвижение россиян, к ним в тыл была заведена группа из двух разведчиков. Эта позиция получила название "Руля". В течение около 50 дней бойцы выявляли огневые точки противника, передавали информацию о передвижении техники и личного состава ВС РФ, а также помогали аэроразведке наводить артиллерию. После выполнения боевой задачи разведчики успешно покинули позицию.

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Огневую поддержку в ходе операции обеспечивали минометы, ствольная артиллерия, дроны-камикадзе и импровизированные бомберы. Уничтоженные укрепления и блиндажи оперативно зачищались штурмовыми группами, что позволило расширить зону контроля ВСУ на этом участке.

В итоге за месяц боев за Новый Путь и прилегающую территорию было уничтожено до двух батальонов российских войск. Параллельно подразделение проводило операции и в других районах Курской области — вблизи населенных пунктов Краснооктябрьский, Комсомольское и Обод.

Напомним, 21 июля стало известно о продвижении войск РФ у населенных пунктов Новоторецкое, Шевченко, Полтавка, Вольное Поле, Андреевка и Попов Яра, Донецкой области. Всего за минувшие сутки на Покровском направлении было зафиксировано 36 атак россиян.