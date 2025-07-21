Устроили засаду ВСУ: в Покровске активизировались российские ДРГ (видео, карты)

В Покровске, который сейчас является одной из самых горячих точек на боевой карте, военые ВСУ попали в засаду, устроенную диверсионно-разведывательной группой противника.

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Автомобиль с военными мчал по дроге, накрытой сетками от дронов, как вдруг с левой стороны раздалась автоматная очередь, и водитель, успев немного отъехать, остановился. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале волонтера Дениса Христова ("Голландец") и на Х Яны Схидной.

Судя по звукам, один из защитников, сидевших позади водителя, получил ранение. Бойцы хватают оружие и покидают авто.

Активизация ДРГ в Покровске: что говорят военные

По словам бойца Сил обороны с позывным "Алекс", появление ДРГ в Покровске вызывает беспокойство.

"На юге Покровская большая активность враждебных ДРГ в последние дни, в частности, вчера-сегодня. Было обстреляно уже несколько автомобилей подразделений СОУ, к сожалению, имеем 200 и 300, поэтому будьте осторожны при передвижении в ближайших к ЛБО районах города", – пишет он.

"Алекс" подчеркивает, что активизация таких групп – тревожное явление, которое может свидетельствовать о новой попытке противника захватить Покровск.

Военный отмечает, что в последний раз вражеские ДРГ пытались активно заходить в город, когда хотели его захватить сразу после взятия Селидово и ряда других населенных пунктов осенью 2024-го.

"После того, как нам удалось "устаканить" оборону и провести стабилизационные и тактические контрнаступательные действия на подступах – такие попытки прорыва прекратились", – добавил он.

Фото: Скриншот

Двумя днями ранее ОТУ "Донецк" сообщало, что в Покровске подразделения СОУ проводят контрдиверсионные мероприятия, направленные на выявление и нейтрализацию враждебных ДРГ. "Ситуация находится под полным контролем. Все попытки противника проникнуть в город завершаются поражениями – диверсионные группы обезвреживаются на подступах к Покровску. Силы обороны оперативно реагируют на все угрозы и обеспечивают безопасность жителей, решившихся в городе. Просим сохранять спокойствие, соблюдать информационную тишину и не распространять непроверенную информацию", – говорится в сообщении на Facebook.

Фото: Скриншот

Как ДРГ проникли в Покровск

По информации аналитиков DeepState, ДРГ проникли в город через село Зверево Покровского района пару дней назад, воспользовавшись тем, что у противника закончилась пехота. Исправлять ситуацию пришлось бойцам из 155 ОМБр и 68 ЕЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу.

На данный момент продолжается поиск и ликвиидация ДРГ, которые хотят закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины.

"К сожалению, и с нашей стороны есть потери. Кроме того, выросло количество дружеского огня, ведь все знали о "дрг" почти сразу, но большинство не имело понимания ни маршрутов, ни как и где находятся. Поэтому новости, касающиеся подобных проникновений, следует подавать с холодной головой. В сети уже есть видео как военные Сил Обороны попадают в засаду на перекрестке улиц Шевченко и Защитников Украины", – говорится на канале.

ДРГ устроила засаду на украинских военных на перекрестке улиц Шевченко и Защитников Украины Фото: Скриншот

Другие официальные ведомства, в том числе Минобороны и Сухопутные войска ВСУ ситуацию пока никак не комментируют.

Ранее Фокус писал, что боевой медик рассказал о сокрытии боевых потерь в бригаде, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что люди должны знать "жесткую" правду, иначе есть риск проиграть.