Влаштували засідку ЗСУ: у Покровську активізувалися російські ДРГ (відео, карти)

У Покровську, який зараз є однією з найгарячіших точок на бойовій карті, військові ЗСУ потрапили в засідку, влаштовану диверсійно-розвідувальною групою противника.

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Автомобіль із військовими мчав дрогою, накритою сітками від дронів, як раптом із лівого боку пролунала автоматна черга, і водій, встигнувши трохи від'їхати, зупинився. Відповідний запис опубліковано в Telegram-каналі волонтера Дениса Христова ("Голландець") і на Х Яни Східної.

Судячи зі звуків, один із захисників, які сиділи позаду водія, дістав поранення. Бійці хапають зброю і залишають авто.

Активізація ДРГ у Покровську: що кажуть військові

За словами бійця Сил оборони з позивним "Алекс", поява ДРГ у Покровську викликає занепокоєння.

"На півдні Покровська велика активність ворожих ДРГ в останні дні, зокрема, вчора-сьогодні. Було обстріляно вже кілька автомобілів підрозділів СОУ, на жаль, маємо 200 і 300, тому будьте обережні під час пересування в найближчих до ЛБО районах міста", — пише він.

"Алекс" підкреслює, що активізація таких груп — тривожне явище, яке може свідчити про нову спробу противника захопити Покровськ.

Військовий зазначає, що востаннє ворожі ДРГ намагалися активно заходити в місто, коли хотіли його захопити одразу після взяття Селідового та низки інших населених пунктів восени 2024-го.

"Після того, як нам вдалося "устаканити" оборону і провести стабілізаційні та тактичні контрнаступальні дії на підступах — такі спроби прориву припинилися", — додав він.

Фото: Скриншот

Двома днями раніше ОТУ "Донецьк" повідомляло, що в Покровську підрозділи СОУ проводять контрдиверсійні заходи, спрямовані на виявлення та нейтралізацію ворожих ДРГ. "Ситуація перебуває під повним контролем. Усі спроби противника проникнути в місто завершуються поразками — диверсійні групи знешкоджуються на підступах до Покровська. Сили оборони оперативно реагують на всі загрози та забезпечують безпеку мешканців, що наважилися в місті. Просимо зберігати спокій, дотримуватися інформаційної тиші та не поширювати неперевірену інформацію", — йдеться в повідомленні на Facebook.

Фото: Скриншот

Як ДРГ проникли в Покровськ

За інформацією аналітиків DeepState, ДРГ проникли в місто через село Звірове Покровського району кілька днів тому, скориставшись тим, що у противника закінчилася піхота. Виправляти ситуацію довелося бійцям зі 155 ОМБр і 68 ЕЕБр, щоб це не переросло в катастрофу.

Наразі триває пошук і ліквідація ДРГ, які хочуть закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення і взяти під контроль вулицю Захисників України.

"На жаль, і з нашого боку є втрати. Крім того, зросла кількість дружнього вогню, адже всі знали про "дрг" майже одразу, але більшість не мала розуміння ані маршрутів, ані як і де перебувають. Тож новини, що стосуються подібних проникнень, слід подавати з холодною головою. У мережі вже є відео як військові Сил оборони потрапляють у засідку на перехресті вулиць Шевченка та Захисників України", — йдеться на каналі.

ДРГ влаштувала засідку на українських військових на перехресті вулиць Шевченка та Захисників України Фото: Скриншот

Інші офіційні відомства, зокрема Міноборони і Сухопутні війська ЗСУ, ситуацію поки ніяк не коментують.

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