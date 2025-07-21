Приховування санітарних втрат і злочинні накази: бойовий медик розкрив правопорушення в бригаді

Начальник медичного пункту 3 механізованого батальйону 60 окремої механізованої бригади Андрій Зотя повідомив, що комбат і начштабу зажадали від нього скасувати звільнення військовослужбовців за станом здоров'я.

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Бойовий медик, який перебуває у відпустці, наголосив, що це — не єдиний факт порушення прав військовослужбовців, про що написав пост у Facebook.

За його словами, у їхній бригаді таке відбувається регулярно.

"Також мені відомі факти приховування санітарних втрат, які не вносяться до журналу бойових дій. Начальник штабу і командир батальйону регулярно в телефонних розмовах наказують мені не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям нашого батальйону", — продовжив він.

Автор публікації наголосив, що готовий надати свідчення і докази правоохоронним органам про кричущі правопорушення керівництвом бригади, батальйону та їхню професійну некомпетентність.

Він додав, що начальник медичної служби "займається виключно покриттям злочинних наказів комбрига і комбатів".

До публікації Зотя додав голосове повідомлення начштабу і запис телефонної розмови з начальником медслужби, де один каже, що "хоч трупи привозять, звільнення не надавати", а другий запевняє, що "війна все спише".

Фото: Скриншот

Публікація викликала широкий резонанс і зібрала безліч коментарів, у яких користувачі просять автора подати відповідну заяву і докази до правоохоронних органів, а також висловлюють медику підтримку за його сміливість.

Публікація бойового медика зібрала сотні перепостів і безліч коментерів

Через кілька годин після публікації поста Зоті з'явилася реакція на Facebook-сторінці 60 окремої механізованої Інгулецької бригади. У ній заявили, що за цим фактом розпочато службову перевірку.

"До з'ясування обставин залучено представників контролюючих органів та військової служби правопорядку. Командування висловлює готовність сприяти об'єктивному розслідуванню та наголошує на неприпустимості тиску на медичних працівників чи обмеження прав військовослужбовців. У разі підтвердження викладених фактів винних буде притягнуто до відповідальності згідно з нормами військового та кримінального законодавства України", — ідеться в публікації.

Фото: Скриншот

У Сухопутних військах ЗСУ і в Міноборони України цей пост поки ніяк не прокоментували.

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